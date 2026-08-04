Santiago Gimenez se acerca al Porto tras perder espacio en el Milan

El delantero mexicano ya tuvo contacto con el técnico, Francesco Farioli; Troy Parrott aparece como alternativa

Santiago Gimenez podría salir del Milan | Reuters

Santiago Gimenez podría cambiar de equipo durante los próximos días y el Porto aparece como el destino con mayores posibilidades. De acuerdo con información del periodista italiano Matteo Moretto, el club portugués mantiene negociaciones con el Milan por el delantero mexicano, cuya continuidad en el conjunto rossonero se encuentra en duda.

Francesco Farioli, entrenador del Porto, ya habría establecido contacto con Gimenez para conocer su disposición ante un posible traspaso. El técnico italiano, quien dirigió al Ajax en la temporada 2024-25, conoce las características del atacante y considera que puede encajar en su proyecto para la campaña 2026-27.

El mexicano no es la única alternativa que analiza la directiva portuguesa. Troy Parrott, delantero irlandés del AZ Alkmaar, también aparece entre los candidatos para reforzar la ofensiva, aunque Gimenez tendría ventaja dentro de las conversaciones que mantienen los Dragones para definir a su próximo atacante.

Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 y firmó un contrato vigente hasta el verano de 2029. Sin embargo, su participación y sus números no han sido los esperados: registró siete goles durante sus primeros 18 meses en Italia, después de haber marcado 65 tantos en 105 partidos con el Feyenoord.

Las lesiones también limitaron su continuidad. El delantero fue sometido a una operación en el tobillo durante el invierno pasado y, tras regresar a la actividad, no consiguió recuperar su producción goleadora. Su último tanto con el Milan se produjo el 23 de septiembre ante el Lecce, dentro de la Coppa Italia.

Durante el Mundial 2026, en el que disputó 82 minutos sin marcar con la selección mexicana, Gimenez sufrió un esguince en el tobillo derecho en el partido frente a Inglaterra. Se trató de la misma articulación que había sido operada, por lo que permaneció en Milanello para recibir tratamiento mientras el plantel realizaba una gira por Australia.

La llegada de Rúben Amorim al banquillo del Milan también redujo sus opciones dentro de la plantilla. Gonçalo Ramos aparece como delantero principal y Francesco Camarda sería considerado la primera alternativa, situación que podría facilitar la salida del mexicano durante el mercado de transferencias.

La Lazio también ha mostrado interés, pero su margen económico limita una operación inmediata. Segun La Gazzetta dello Sport, el club dirigido por Gennaro Gattuso propone una cesión con opción de compra, fórmula que el Milan no está dispuesto a aceptar. Mientras el conjunto romano espera una oportunidad en la recta final del mercado, Porto mantiene la negociación y se perfila como la opción más cercana para el futuro de Santiago Gimenez.

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