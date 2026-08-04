Costa Rica vs Haití en vivo, Premundial sub 20 Concacaf 2026: en directo el partido de hoy martes 4 de agosto
Sigue en vivo y en directo las incidencias del partido.
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Por los cuartos de final del Premundial sub 20 de México 2026, los seleccionados de Costa Rica y Haití miden fuerzas en busca de una victoria que los deposite en el Mundial 2027 que se jugará en Uzbequistán y Azebaiyán. Quien resulte victorioso de la instancia se clasificará a semifinales de la competencia y asegurará por su parte el boleto al torneo máximo de la categoría.
¿A qué hora juega Costa Rica vs Haití y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 4 de agosto?
El partido entre Costa Rica y Haití se disputará el martes 4 de agosto a las 16:30 horas en el estadio Universitario BUAP, en la ciudad de Puebla, México.
Costa Rica vs Haití: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?
El encuentro entre Costa Rica y Haití se podrá seguir en vivo a través de Disney+ en tierras chapinas. Además, en Estados Unidos, los derechos televisivos los tienen FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en idioma inglés mientras que TUDN y ViX+, en español.
¿Quién gana el Costa Rica vs Haití, según la IA?
Si tuviera que hacer un pronóstico estrictamente deportivo, daría como favorito a Costa Rica, aunque espero un partido mucho más parejo de lo que indican los antecedentes.
Mi pronóstico:
Costa Rica: 55%
Empate (y definición por penales): 25%
Haití: 20%