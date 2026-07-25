Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Santa Fe de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El duelo se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín y será la oportunidad para ver el trabajo de la pretemporada.

Águilas Doradas y Santa Fe juegan en Medellín.

Es la continuidad de la primera jornada en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Los equipos ya están mostrando lo que han trabajado en la pretemporada y la influencia de los refuerzos que aseguraron en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Es momento para que Águilas Doradas y Santa Fe se estrenen en el campeonato con un duelo por la esperanza de arrancar bien el semestre.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, John Ontaneda, John García, Javier Mena; Iván Rojas, Juan Ávalo, Frank Lozano; Andrés Ricaurte, Fabián Charales y Róyner Benítez. D.T.: Flavio Robatto.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Alexis Zapata; Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El escenario para este duelo de la primera jornada del campeonato se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín este domingo, 26 de julio, a las 4:05 p.m. La única forma de acceder a la transmisión será por canal de suscripción adicional de Win Sports+. También existe la posibilidad de verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

26.05.2026 | Real Cundinamarca 2-2 Águilas Doradas.

21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.

17.05.2026 | Independiente Valle 1-4 Águilas Doradas.

10.05.2026 | Águilas Doradas 0-0 Jaguares.

03.05.2026 | Independiente Medellín 1-2 Águilas Doradas.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

23.07.2026 | Santa Fe 2-0 Caracas.

01.07.2026 | Santa Fe 1-3 Real Cundinamarca.

27.05.2026 | Peñarol 0-1 Santa Fe.

23.05.2026 | Junior 0-0 Santa Fe.

19.05.2026 | Santa Fe 2-1 Platense.

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