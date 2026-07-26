Real Madrid tendría amarrado el fichaje de Yan Diomandé; PSG habría abandonado la puja

El extremo marfileño de 19 años estaría cerca del Real Madrid tras la retirada del PSG de la puja, según reportes de RMC Sport

El conjunto blanco estaría a un paso de concretar el fichaje | Reuters

El Real Madrid estaría muy cerca de concretar uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de fichajes. El conjunto blanco habría alcanzado un principio de acuerdo con el RB Leipzig para incorporar al extremo marfileño Yan Diomandé, una de las grandes revelaciones del fútbol internacional durante el último año.

De acuerdo con RMC Sport, el PSG, que durante semanas fue considerado el principal favorito para hacerse con el futbolista, habría decidido abandonar definitivamente la negociación. El club parisino habría optado por no igualar las condiciones económicas exigidas por el Leipzig, al considerarlas demasiado elevadas dentro de su política financiera.

La operación merengue podría superar los 100 millones de euros, cifra que convertiría a Diomandé en uno de los fichajes más costosos de la historia del Real Madrid. Hasta el momento, ninguno de los clubes involucrados ha hecho oficial el acuerdo.

El reporte también señala que la relación entre el PSG y el entorno del jugador terminó deteriorándose durante las negociaciones. El club francés habría quedado inconforme con el cambio de postura de los representantes del futbolista, después de que previamente existiera un acuerdo sobre los términos personales del contrato.

La irrupción del Real Madrid en la operación habría cambiado por completo el escenario. El conjunto español mejoró tanto la propuesta económica dirigida al Leipzig como las condiciones ofrecidas al jugador, inclinando la balanza a su favor cuando el fichaje parecía encaminado hacia París.

En caso de confirmarse, Diomandé se convertiría en el quinto refuerzo del Real Madrid para la temporada, reforzando un ataque que también podría experimentar movimientos en función del futuro de Vinícius Júnior, cuya renovación sigue sin oficializarse.

Yan Diomandé respondió a las dudas sobre su posible fichaje

Mientras crecen las versiones que lo acercan al Santiago Bernabéu, Yan Diomandé también llamó la atención por su actividad en redes sociales. El marfileño reaccionó a un video de TikTok en el que un creador de contenido cuestionaba si realmente tiene el nivel para jugar en el Real Madrid y criticaba el supuesto monto que el club pagaría por su fichaje.

El extremo decidió compartir el video en su cuenta y acompañarlo únicamente con un emoji de dos pulgares hacia arriba, una reacción interpretada como una muestra de confianza y de indiferencia ante las críticas.

El comentario viral aseguraba que el Real Madrid habría cometido un error al apostar por Diomandé en lugar de otros extremos consolidados y pronosticaba otra temporada sin títulos para el conjunto blanco. Sin embargo, el futbolista evitó cualquier confrontación y respondió únicamente con ese gesto.

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