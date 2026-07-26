Águilas Doradas vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: ¡Marmolejo ya es figura en el arco ‘Cardenal’!

Iniciará la era de Flavio Robatto como estratega del club antioqueño, ante un ‘Cardenal’ que viene de ganar en Sudamericana.

Águilas vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Águilas Doradas vs Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 26 de julio de 2026?

Este duelo, a disputarse en el Cincuentenario de Medellín, tendrá su pitazo inicial este domingo a las 4:05 de la tarde (hora COL). Usted podrá ver este juego por la señal de Win+ Fútbol.

Alineaciones Águilas Doradas vs Santa Fe: así salen a la fecha 1 de la Liga Betplay 2026 II

Así forman las Águilas Doradas: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Eduard Arizalas, Junior Noguera y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Ómar Frasica, Luis Palacios y Nahuel Bustos. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga BetPlay 2026? Pronósticos IA

Según la inteligencia artificial, este duelo pinta como uno de los más cerrados de la fecha. El ‘Cardenal’ llega con mejor presente, pero Águilas llega con un aire fresco tras cambiar de entrenador y protagonizar un interesante mercado de pases. En este caso, el pronóstico es de un empate con goles.

Te puede interesar: