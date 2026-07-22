Juanfer Quintero reaparece y deja una frase que sacude a River Plate

El colombiano reveló detalles de su presente en River, hizo autocrítica por su último semestre y dejó un emotivo mensaje para los hinchas.

Juanfer Quintero retorna a River Plate (Javier SORIANO / AFP).

Después de varios meses de incertidumbre y poca participación, Juan Fernando Quintero volvió a referirse públicamente a su presente y a su futuro en River Plate. El volante colombiano concedió una entrevista a ESPN en la que habló de su continuidad en el club, su relación con Eduardo ‘Chacho’ Coudet y dejó claro que, antes de tomar una decisión, buscará reunirse con la dirigencia del conjunto de Núñez.

Juanfer analizará su futuro con la dirigencia de River

El mediocampista reconoció que el último semestre lo llevó a replantearse su situación deportiva y que, una vez regrese a Argentina, sostendrá una conversación con Enzo Francescoli para definir qué camino seguirá en los próximos meses. Aun así, dejó claro que su principal preocupación es el bienestar de River Plate.

“Después del último semestre estoy viendo qué hacer con mi futuro. Estoy pensando qué es lo mejor para River también. Voy a volver a River y analizar la situación con Francescoli. Espero llegar el 30 y solucionar las cosas“, afirmó el colombiano, quien no descartó permanecer en el equipo si las condiciones son favorables para ambas partes.

El mensaje sobre Coudet y su falta de protagonismo

Uno de los temas más esperados fue su relación con Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Quintero aseguró que no existe ningún problema personal con el entrenador, aunque dejó una frase que ha generado repercusión entre los aficionados del cuadro millonario.

“No tengo nada en contra del ‘Chacho’. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Si yo era prioridad para Coudet, a los dos días ya estaba de vuelta”, expresó el colombiano, dejando entrever que nunca sintió un respaldo total por parte del técnico durante su última etapa.

El creativo también hizo una autocrítica sobre su rendimiento y aceptó que no logró convertirse en un futbolista determinante durante el semestre anterior. “En los últimos seis meses no fui influyente en la alineación”, reconoció, mostrando una postura sincera sobre el momento que atraviesa en su carrera.

El amor por River sigue intacto

Más allá de las dudas sobre su continuidad, Quintero dejó claro que el vínculo emocional con River Plate permanece intacto. El volante recordó el impacto que tuvo el club en su vida y aseguró que siempre estará dispuesto a ayudar a la institución si lo necesita.

“Si River me necesita, yo voy a estar siempre. El club está por encima de cualquier nombre”, afirmó. Finalmente, cerró con un mensaje cargado de sentimiento hacia la afición: “River es el lugar que cambió mi vida. Me siento identificado con el club y agradezco el amor y el cariño que tiene el hincha por mí”, palabras que reafirman el cariño mutuo entre el colombiano y la parcialidad riverplatense.

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