Lucas González destapa los dos refuerzos que quiere para Atlético Nacional

El entrenador del ‘Verde’ habló del mercado de fichajes y confirmó que espera la llegada de un mediocampista y un atacante para potenciar al equipo.

Lucas González, técnico de Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional dio un paso importante en la Copa BetPlay al vencer 2-0 a Tigres en el partido de ida de la fase 1B. Sin embargo, más allá del resultado, el técnico Lucas González dejó claro que el equipo aún no está completo y confirmó que espera la llegada de dos nuevos refuerzos para potenciar la plantilla de cara al segundo semestre.

Lucas González quiere un mediocampista y un atacante

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador verdolaga aseguró que, pese a considerar que tiene la mejor nómina del fútbol colombiano, todavía hay dos posiciones que el club necesita fortalecer. Sin revelar nombres, González confirmó que busca un volante y un jugador para el frente de ataque.

“Lo hablé con mi cuerpo técnico y con el presidente: creo que tenemos la mejor nómina del país. Este equipo llegó a la final del torneo pasado por la calidad de sus jugadores. Hay posiciones que quisiéramos reforzar; la principal era el portero, por eso la llegada de Franco Armani nos ayudará a crecer muchísimo. Ojalá encontremos un par de posiciones más, un jugador que nos ayude en la mitad y otro arriba”, afirmó el estratega.

Jesús Rivas y Duván Vergara, opciones que siguen en carpeta

Las declaraciones del técnico coinciden con las versiones que han surgido en los últimos días sobre los movimientos del mercado verdolaga. Atlético Nacional ha trabajado en la posibilidad de incorporar al mediocampista Jesús Rivas, aunque las negociaciones no han avanzado con facilidad. En ataque, otro de los nombres que ha sonado es el del extremo Duván Vergara, aunque Racing de Argentina mantiene su intención de conservar al futbolista.

Por ahora, el club antioqueño continúa explorando alternativas para satisfacer las necesidades planteadas por Lucas González, quien considera que estos fichajes podrían elevar aún más el nivel competitivo del plantel.

El técnico también señaló aspectos por mejorar

Más allá de la victoria sobre Tigres, González reconoció que Nacional todavía tiene aspectos importantes por corregir, especialmente cuando enfrenta rivales que se repliegan en defensa. El entrenador explicó que el equipo debe encontrar mejores mecanismos para generar espacios en ataque y, al mismo tiempo, convertirse en una de las defensas más sólidas del campeonato.

“Los aspectos a mejorar nos los van a ir dando los partidos. Hay mucho por corregir cuando los equipos se nos metan atrás y tenemos que ser muy fuertes recuperando la pelota. Lo que intentaremos es ser, antes que nada, el equipo con menos goles encajados del torneo”, explicó.

Finalmente, el estratega también se refirió a la idea de juego que pretende consolidar en Atlético Nacional. González reveló que ha trabajado de cerca con Francisco ‘Pacho’ Maturana para desarrollar un “caos organizado”, una propuesta en la que el equipo presione constantemente, pero sin perder el orden táctico. Además, destacó el regreso de Yeicar Perlaza y Kevin Parra, futbolistas que, según explicó, fueron pedidos por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones y aportar variantes al funcionamiento colectivo.

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