El CMB da una pista del rival ‘secreto’ de Canelo Álvarez para la cartelera de septiembre en Arabia Saudita

El Consejo Mundial de Boxeo reveló que el campeón de los supermedianos, Christian Mbilli, defenderá el cinturón del organismo verde y oro en septiembre

Canelo Álvarez tendría rival listo para septiembre de 2026 | Imago7

Pese a que todavía es un misterio quién será el próximo rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para la velada del 12 de septiembre, dentro de la cartelera México vs El Mundo que se celebrará en Riad, Arabia Saudita, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) parece haber dado una pista clave. Todo apunta a Christian Mbili, actual campeón del organismo en la categoría de los supermedianos, como el posible oponente que subiría al ring frente al mexicano en uno de los combates más esperados del año.

El CMB publicó recientemente un mensaje en redes sociales donde muestra el panorama actual de las 168 libras, lo que muchos aficionados han interpretado como una señal directa hacia ese enfrentamiento. La posible pelea entre Canelo Álvarez y Mbili no solo genera expectativa, sino que también representa una oportunidad importante para el excampeón del mundo, quien buscaría recuperar su trono, tras haber perdido sus cinturones en la derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

“Campeón Actual: Christian Mbilli; Interino: Lester Martínez. El campeón Mbilli defenderá su título hasta septiembre”, publicó el Consejo Mundial de Boxeo a través de sus redes sociales.

Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y uno de los principales impulsores del boxeo a nivel internacional, anunció el pasado 15 de enero que Canelo Álvarez encabezará la cartelera denominada México vs El Mundo. Aunque no reveló el nombre del rival del mexicano, sí dejó claro que el peleador tapatío de 35 años se enfrentará a un campeón mundial, lo que ha incrementado la expectativa en torno al evento.

Por su parte, Christian Mbili fue ascendido a campeón absoluto del organismo verde y oro el pasado 27 de enero, luego de confirmarse el retiro de Terence Crawford, quien poseía los cuatro cinturones de la categoría. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que el boxeador francés cuenta con total libertad para elegir a su próximo rival, sin embargo parece que su decisión estaría encaminada hacia el tapatío.

Aunque muchos aficionados al boxeo esperan la revancha entre Christian Mbili y Lester Martínez tras su empate del pasado 13 de septiembre en Las Vegas, el guatemalteco tendrá que esperar antes de meterse de lleno en la pelea por las 168 libras. Su reciente victoria ante Immanuwel Aleem el 21 de marzo en San Bernardino le otorgó el cinturón interino del CMB, el cual le exige defenderlo un par de veces antes de aspirar al campeonato absoluto. Por lo tanto, su nombre, ya sea para un enfrentamiento contra Canelo Álvarez o contra Mbili, deberá esperar.

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