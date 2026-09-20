Hernán Crespo defiende el proceso de Atlas tras empatar con Pumas

El técnico rojinegro destacó los avances en el funcionamiento del equipo y señaló que las lesiones y la falta de pretemporada han condicionado su trabajo

El Atlas empató 1-1 ante Pumas y extendió la espera por una nueva victoria en el Apertura 2026. Después del encuentro, Hernán Crespo habló sobre el momento que atraviesa su equipo y señaló que ha observado avances en el funcionamiento, pese a los resultados y las bajas que han condicionado su trabajo.

El entrenador argentino explicó que el plantel todavía atraviesa una etapa de adaptación. “Me gustaron cosas que hizo el equipo. Hemos mejorado en asociaciones, hemos generado ocasiones, hemos tenido pocas pérdidas no forzadas y el equipo asoció”, explicó en conferencia de prensa.

Crespo señaló que una parte del plantel debe adaptarse a una nueva propuesta, mientras que los futbolistas que llegaron durante el torneo necesitan integrarse al grupo. “Los nuevos son nuevos y entonces, a partir de ahí, amalgamarlos y veo que las cosas despacio están funcionando”, comentó.

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Crespo destaca el funcionamiento pese a la falta de triunfos

El técnico reconoció que el resultado es uno de los factores que determinan la valoración de un equipo, pero consideró que Atlas ha mostrado elementos que corresponden con la idea que busca implementar.

“Siempre depende del resultado, eso es una lástima, pero un poquito de estabilidad está bueno empezar a darle continuidad a estas asociaciones, a esta idea de intentar jugar, de llegar siendo dueño del partido”, señaló.

Crespo explicó que su intención es construir un equipo que mantenga presencia en campo rival y que pueda desarrollar un juego basado en la asociación. “Vamos a seguir por este camino donde queremos este equipo intenso que logre ser protagonista en el campo adversario, como dije antes, con asociaciones, como con el juego que por momentos se ve”, afirmó.

Ante Pumas, el estratega también valoró la respuesta del equipo después de las situaciones que se presentaron durante el encuentro. “Hoy vi también un equipo resiliente que no, ante la adversidad, sea lo que pasó a Duc, sea por el gol recibido, y el equipo siguió jugando, siguió respetando lo que se viene trabajando durante toda la semana”, explicó.

Ante la posibilidad de aprovechar una próxima Fecha FIFA para trabajar con el equipo, Crespo señaló que cualquier periodo disponible puede ser utilizado para avanzar en diferentes áreas. “Todo es positivo. Todo lo que veo a mi alrededor, que hay un montón de cosas para las cuales tenemos que mejorar desde todo punto de vista”, comentó.

El entrenador incluyó dentro de esos aspectos la dinámica interna del club, la estructura de trabajo y el funcionamiento del equipo. “Hay un espacio enorme para mejorar y en eso estamos”, agregó.

Crespo mantiene su apuesta por el proyecto de Atlas

El argentino explicó que aceptó dirigir al Atlas por el proyecto que encontró en la institución y no por incorporarse a un equipo con una estructura ya consolidada. “Podría haber aceptado otras situaciones donde probablemente estructuras ya estables como para campeonar y dije que no y acepté Atlas por el proyecto, por la idea, por lo global de todo el proyecto”, relató.

Crespo también destacó que el plantel tuvo múltiples movimientos durante el torneo, con la incorporación de diez jugadores, situación que ha obligado a trabajar en la integración mientras avanza el campeonato.

“La vieja guardia se tiene que adaptar a una filosofía de entrenamientos, a una filosofía de juego que no arrancó ni siquiera por la pretemporada, arrancó casi campeonato iniciado y en el medio llegaron 10 jugadores, armar un grupo porque de eso se trata”, explicó.

El entrenador pidió mantener la atención en el trabajo que realiza el equipo y aseguró que espera que el proceso termine por reflejarse en los resultados. “Mientras tanto sigamos sumando, sigamos ganando minutos, horas de vuelo, tratando de intentar un cierto tipo de… van pasando cosas. Yo digo que esto va a llegar. Esto va a llegar antes o después”, concluyó.

Crespo habla de la lesión de Duk tras el empate ante Pumas

El empate ante Pumas también dejó una preocupación para Atlas. Duk tuvo que abandonar el partido al minuto 33 después de una acción en la que realizó un movimiento sobre la rodilla izquierda. El futbolista fue retirado del Estadio Jalisco en ambulancia para someterse a estudios médicos.

Después del encuentro, Hernán Crespo fue cuestionado sobre la situación del jugador, pero evitó adelantar un diagnóstico debido a que todavía no contaba con información médica. “No lo puedo decir porque no lo sé, pero me parece que es bastante grande”, respondió el técnico argentino al ser preguntado por el estado de Duk.

La lesión se sumó a las ausencias que Atlas ha tenido durante el torneo y a las dificultades que Crespo ha mencionado en el proceso de integración de un plantel que incorporó a varios jugadores con el campeonato ya iniciado.

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