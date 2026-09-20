Pitbull Cruz vs Néstor Bravo en vivo: resultado de las peleas de box hoy 19 de septiembre

¿A qué hora empiezan las peleas previas a Pitbull Cruz vs Néstor Bravo hoy?

¡Inicia la cartelera de Pitbull Cruz vs Néstor Bravo en el Pechanga Arena de San Diego! Con una jornada cargada de acción sobre el ring. Desde las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, los primeros combates de la función abren paso a una noche que tendrá como principales atractivos las presentaciones de Marco Verde y, más tarde, el enfrentamiento estelar por el campeonato mundial interino de peso superligero del CMB entre el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz y el puertorriqueño Néstor Bravo.

Cartelera completa

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Néstor Bravo | Campeonato mundial interino de peso superligero CMB

Daniel Blancas vs Sergio Jiménez | Peso supermediano

Lázaro Francisco Lorenzana vs Marcos Vázquez Rodríguez | Peso supermediano

Eumir Félix Marcial vs Omar Ulises Huerta | Peso mediano

Marco Verde vs Guillermo ‘Warrior’ Hernández | Peso mediano

Valerii Tadtaev vs Juan Silva | Peso pesado

Robert Guerrero vs Shawn Rall | Peso ligero

Horario de la cartelera estelar

México y Centroamérica: 18:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT

Colombia: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas