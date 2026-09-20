Pitbull Cruz vs Néstor Bravo en vivo: resultado de las peleas de box hoy 19 de septiembre
Disfruta en vivo Pitbull Cruz vs Néstor Bravo, la pelea por el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo dentro del Pechanga Arena en San Diego
Marco Verde vs Guillermo ‘Warrior’ Hernández | Gana Verde por TKO
Marco Verde cumplió con los pronósticos sobre el ring y terminó con la resistencia de Guillermo Hernández por nocaut técnico en el quinto asalto. El mexicano tomó el control del combate después de un primer episodio de estudio y, a partir del segundo round, impuso una clara diferencia de velocidad, precisión y potencia para castigar a su rival. Hernández logró un derribo que quedó registrado de forma oficial, aunque la repetición mostró un posible tropiezo tras pisar el pie de Verde. El dominio del olímpico mexicano se hizo todavía más evidente en los rounds posteriores, con combinaciones que dejaron a Hernández sin respuestas hasta que el réferi intervino en el quinto episodio para poner punto final al combate.
Eumir Marcial vs Omar Huerta | Gana Marcial por KO
¡Impresionante KO de Eumir Marcial! El boxeador filipino noqueó a su rival en el 1:08 del tercer round. Su presión constante rindió frutos a través de golpes al cuerpo y la cabeza que desgastaron a Omar Huerta. Sin embargo, la clave de la victoria de Marcial fue un contragolpe con un golpe cruzado que mandó a la lona a Huerta. El réferi hizo la cuenta de protección, pero el peleador jamás logró levantarse en el candidato a nocaut de la noche.
¿A qué hora empiezan las peleas previas a Pitbull Cruz vs Néstor Bravo hoy?
¡Inicia la cartelera de Pitbull Cruz vs Néstor Bravo en el Pechanga Arena de San Diego! Con una jornada cargada de acción sobre el ring. Desde las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, los primeros combates de la función abren paso a una noche que tendrá como principales atractivos las presentaciones de Marco Verde y, más tarde, el enfrentamiento estelar por el campeonato mundial interino de peso superligero del CMB entre el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz y el puertorriqueño Néstor Bravo.
Cartelera completa
Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Néstor Bravo | Campeonato mundial interino de peso superligero CMB
Daniel Blancas vs Sergio Jiménez | Peso supermediano
Lázaro Francisco Lorenzana vs Marcos Vázquez Rodríguez | Peso supermediano
Eumir Félix Marcial vs Omar Ulises Huerta | Peso mediano
Marco Verde vs Guillermo ‘Warrior’ Hernández | Peso mediano
Valerii Tadtaev vs Juan Silva | Peso pesado
Robert Guerrero vs Shawn Rall | Peso ligero
Horario de la cartelera estelar
México y Centroamérica: 18:00 horas
Estados Unidos: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT
Colombia: 19:00 horas
Argentina: 21:00 horas
¿Qué título expone el mexicano Pitbull Cruz ante el puertorriqueño Néstor Bravo?
El Pitbull Cruz pondrá en juego el cinturón interino de los superligeros del Consejo Mundial de Boxeo ante Néstor Bravo, en lo que representa la segunda defensa de su corona. El mexicano llega a esta cita después de un cierre de 2025 complicado, cuando retuvo el cinturón tras un cerrado empate ante Lamont Roach Jr. Ahora, el objetivo del nuevo integrante del Canelo Team va más allá de conservar el título: una victoria ante el puertorriqueño puede abrirle el camino hacia grandes bolsas y futuras peleas de unificación frente a los campeones absolutos de las 140 libras, en una etapa que el propio mexicano ha señalado como el inicio de una nueva era en su carrera.
Del otro lado, Néstor Bravo llega ante la oportunidad más importante de su carrera. El boxeador de Arecibo, Puerto Rico, presume un récord de 24 victorias, una derrota y 17 nocauts, y sabe que un triunfo le permitiría conquistar su primer título mundial y colocarse en el mapa internacional. El enfrentamientoi también suma un ingrediente histórico por la rivalidad boxística entre México y Puerto Rico, mientras que la tensión creció durante los días previos tras los cruces entre ambos equipos y el cambio de entrenador de Cruz, quien dejó el trabajo con su padre, Isaac Cruz Sr., para iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Eddy Reynoso.
¿Quién transmite en vivo Pitbull Cruz vs Néstor Bravo y dónde ver por TV y streaming?
La cartelera principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con transmisión por ESPN en televisión de paga y Disney+ vía streaming, mientras que TV Azteca contempla la emisión de la pelea estelar a las 23:00 horas, aunque todavía no se confirma si será en vivo o diferida. En Claro Sports tendrás toda la cobertura de la pelea con nuestro clásico minuto a minuto, donde podrás seguir las acciones más importantes dentro y fuera del ring, además de estadísticas, análisis y comentarios al momento para no perder ningún detalle del combate.
¿A qué hora sube Marco Verde al ring, qué título busca y quién es su rival?
Marco Verde tendrá este sábado 19 de septiembre una nueva prueba en su carrera profesional cuando enfrente a Guillermo ‘Warrior’ Hernández, en un combate pactado a ocho rounds dentro de la división de peso mediano. El sinaloense llegará con récord invicto de 6-0, con tres victorias por nocaut, y con el antecedente de la medalla de plata que conquistó en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, mientras que su rival también presume una marca perfecta de 7-0, con cuatro triunfos por la vía rápida. Pese a que no existe una hora confirmada, se espera que ambos boxeadores sean parte de la tercer pelea de la cartelera que iniciará a las 18:00 horas. El enfrentamiento será sin títulos de por medio.
¿De cuánto es la bolsa millonaria a repartirse entre Pitbull Cruz y Néstor Bravo?
De acuerdo con información del periodista Dan Rafael, la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) habría reportado que Isaac ‘Pitbull’ Cruz tiene una bolsa garantizada de 600 mil dólares por su pelea ante Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, mientras que el puertorriqueño tiene asegurados 175 mil dólares, para un total de 775 mil dólares entre ambos boxeadores; las cifras corresponden al salario base establecido en los contratos registrados ante la comisión y no contemplan posibles ingresos adicionales por patrocinios, acuerdos comerciales o derechos de transmisión.
Récords y datos de Pitbull Cruz que posiblemente no conocías
Isaac ‘Pitbull’ Cruz se ha consolidado como uno de los boxeadores mexicanos más explosivos de la actualidad. Originario de la Ciudad de México y con 1.63 metros de estatura, el peleador destaca en las 140 libras por un estilo de combate agresivo, basado en la presión constante, la fortaleza física y el castigo al cuerpo. Su récord profesional registra 33 combates, con 28 victorias, 18 de ellas por nocaut, tres derrotas y dos empates. Entre sus actuaciones más recordadas destaca su enfrentamiento ante Gervonta ‘Tank’ Davis en 2021, al que llegó con apenas un mes de preparación y frente a quien resistió los 12 asaltos antes de caer por decisión de los jueces. El boxeo también forma parte de su historia familiar: su padre fue profesional y su abuelo, Memo Cruz, consiguió una victoria ante el legendario Pipino Cuevas.