Esteban Solari cuestiona expulsión de Carrasquilla tras empate de Pumas ante Atlas

El estratega argentino del cuadro universitario aplaudió el regreso de Chino Huerta a la institución para dejar atrás los problemas físicos

Pumas dejó escapar la posibilidad de sumar tres puntos durante su visita al Estadio Jalisco, luego de empatar 1-1 frente al Atlas por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. Al término del encuentro, Esteban Solari centró parte de su análisis en la expulsión de Adalberto Carrasquilla, decisión arbitral con la que no quedó conforme.

El entrenador universitario explicó que, desde su posición, observó una acción distinta a la sancionada por el árbitro. Solari consideró que Carrasquilla levantó el pie y pidió que inicialmente se mostrara tarjeta amarilla para después permitir la revisión del VAR, en lugar de señalar la roja de manera directa.

“Yo veo que levanta el pie, estoy al lado de él y lo veo. Entonces lo que le pedí al árbitro era, por favor, que saque amarilla y espere que el VAR confirme la roja”, señaló Solari. Sin embargo, el estratega evitó responsabilizar al silbante por el resultado: “Después, la verdad, ya no vale la pena. El árbitro creo que no influyó en el partido, ya está, hay que seguir adelante”.

MÁS INFORMACIÓN: Atlas y Pumas dividen puntos tras empate marcado por la polémica expulsión de Carrasquilla

Esteban Solari aplaude el regreso de Chino Huerta a Pumas | Imago7

Solari aplaude la llegada de Chino Huerta y el regreso de Álvaro Angulo

El partido también dejó noticias positivas para el cuerpo técnico de Pumas. César ‘Chino’ Huerta volvió a tener minutos después de una lumbalgia que lo marginó de tener actividad con el Anderlecht, mientras Álvaro Angulo disputó 45 minutos tras varios meses fuera por lesión, dos incorporaciones que amplían las opciones del equipo para las siguientes jornadas.

“En el caso de César era importante que, después de la lumbalgia que tuvo, sumara minutos para su confianza. Habíamos programado que juegue 20 o 25 minutos y por suerte los pudo hacer de buena manera”, explicó Solari, quien también destacó el regreso de Angulo: “Estamos contentos con él, también con Angulo, que pudo volver después de esos meses de una lesión y completar 45 minutos”.

El estratega considera que ambos futbolistas pueden elevar el nivel del plantel conforme recuperen ritmo de competencia. “Creo que son jugadores que nos van a hacer mejores. Cuando estén al 100 por ciento y nos puedan dar su mejor versión, nos van a ayudar a lograr los objetivos que tenemos”, agregó.

Solari también identificó la falta de contundencia como uno de los factores que impidieron el triunfo. Según su análisis, Pumas generó alrededor de siete ocasiones claras frente al Atlas, una producción ofensiva que considera suficiente para conseguir más de una anotación. “Normalmente tres o cuatro ocasiones son un gol; cuando uno genera ocho o nueve hace dos. Nos está faltando un poquito más de contundencia”, explicó.

En Pumas consideran que les hace falta mejorar en defensa cuando van ganando

El problema, de acuerdo con Solari, no se limita a la definición. El técnico también pidió mayor contundencia defensiva para impedir que el rival aproveche las pocas oportunidades que genera, una situación que volvió a presentarse frente al Atlas durante el cierre de la primera mitad.

“No es que no estemos llegando a generar las ocasiones, nos está faltando la contundencia y, de la misma manera, tenemos que tener contundencia defensiva para ser un equipo que trata de defender un poco mejor”, explicó el entrenador universitario tras el empate en Guadalajara.

Solari recordó que Atlas tuvo pocas aproximaciones durante el primer tiempo, pero consiguió marcar antes del descanso. “Ellos tuvieron dos o tres chances y nos convirtieron en la última del primer tiempo”, apuntó. Para el técnico, el siguiente paso consiste en traducir el dominio territorial y las llegadas al área contraria en una ventaja mayor en el marcador.

El entrenador concluyó que Pumas ha conseguido alejar el juego de su propia portería durante distintos tramos de los partidos, pero aún necesita resolver mejor las acciones en ambas áreas. “El fútbol siempre al final se define en las áreas y nosotros estamos mucho más cerca del área rival y mucho más lejos de nuestra área. El primer paso lo estamos dando”, sentenció.

Te puede interesar: