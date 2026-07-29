Mauricio Sulaimán desconoce el cambio de fecha, pero respalda la pelea Canelo Álvarez ante Mbilli

El directivo espera que el Canelo pueda recuperar el título supermediano y confirmó una posible unificación de David Benavidez ante Mikaelian

Canelo va por la revancha ante Mbilli. Reuters

Por Juan Carlos Castellanos

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, aseguró que desconoce la razón por la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez modificó la fecha de la pelea en la que buscará recuperar el cinturón de peso supermediano del organismo verde y oro. Sin embargo, expresó su respaldo al mexicano de cara al combate.

“No lo sé, está avisado que es el 31 de octubre en Riad. No conozco alguna razón específica, pero es la pelea que todos estamos esperando: el regreso del Canelo tratando de recuperar ese campeonato que por tantos años él ha portado, y Mbilli con la gran oportunidad de su vida de demostrar y de ganarse un lugar ante todo el mundo”.

Así lo expresó el dirigente del organismo, luego de regresar a México tras permanecer varios días en Argentina y Uruguay, donde sostuvo reuniones con integrantes de la comunidad boxística de ambos países.

En días pasados, Canelo Álvarez argumentó motivos familiares para modificar la fecha de su combate frente al camerunés naturalizado canadiense Christian Mbilli, actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Por otra parte, Sulaimán también confirmó que el mexicano David Benavidez, campeón de peso crucero de la AMB y la OMB, tiene la puerta abierta para disputar una pelea de unificación, en fecha por definir, frente al alemán de origen armenio Noel Mikaelian, monarca del CMB.

“Benavidez está encaminado para pelear en el peso crucero, en el cual Noel Mikaelian, que es campeón crucero, haría una unificación con Benavidez, que tiene otros dos cinturones. Ese es el plan y ese es el camino que se tiene”.

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