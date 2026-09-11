Ryan García vs Conor Benn, en vivo: horario y dónde ver la pela de box por el título welter

King Ry hará la primera defensa de su campeonato mundial frente a Benn, quien busca su primer título absoluto

Dónde ver Ryan García vs Conor Benn, en vivo | Claro Sports

El boxeo tendrá una de sus funciones principales del fin de semana de la Independencia de México cuando Ryan García defienda el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Conor Benn. El combate se realizará en Las Vegas y colocará frente a frente al campeón mexicoamericano y al británico, quien tendrá su primera oportunidad por un título mundial.

García llegará con marca de 25 victorias, dos derrotas y 20 nocauts, después de conquistar el cinturón de las 147 libras en febrero ante Mario Barrios. Benn registra 25 triunfos, una derrota y 14 nocauts, además de regresar al límite welter después de competir durante los últimos años por encima de esa categoría. La función contará con nueve combates entre preliminares y cartelera principal.

¿Cuándo y dónde es la pelea Ryan García vs Conor Benn por el título welter del CMB?

Ryan García vs Conor Benn se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate está pactado a 12 rounds y tendrá en juego el campeonato mundial welter del CMB que actualmente pertenece a García.

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La sede no será nueva para King Ry. Fue precisamente en la T-Mobile Arena donde derrotó por decisión unánime a Mario Barrios el 21 de febrero de 2026 para quedarse con el campeonato. Ahora regresará al inmueble para realizar la primera defensa de esa corona y ocupar una fecha asociada durante años con las funciones de boxeo del fin de semana de la Independencia mexicana.

Para Benn, el enfrentamiento representa su primera pelea por un campeonato mundial. El británico, hijo del excampeón Nigel Benn, volverá oficialmente al límite de las 147 libras por primera vez desde abril de 2022, luego de disputar combates en pesos superiores.

Cartelera completa y orden de las peleas, previo a la estelar Ryan García vs Conor Benn

La función contempla cinco peleas preliminares y cuatro enfrentamientos en la cartelera principal. Paramount+ establece el comienzo de los preliminares a las 17:00 horas del Este de Estados Unidos, equivalentes a las 15:00 horas del centro de México, mientras que la cartelera principal arrancará tres horas después.

El programa anunciado por Zuffa Boxing contempla los siguientes enfrentamientos; el orden y los horarios individuales pueden modificarse durante la función dependiendo de la duración de cada pelea:

Peleas preliminares:

Sean García vs Abraham Morales — seis rounds, peso ligero.

José Ramírez vs Alexis Rocha — 10 rounds, peso welter.

Vlad Panin vs Dakota Linger — seis rounds, peso superwelter.

Abel González vs Raúl Salomón — ocho rounds, peso supermediano.

Oswaldo Molina vs Pablo Rubio — seis rounds, peso ligero.

Cartelera principal:

Mark Magsayo vs Andrés Cortés — 10 rounds, peso ligero.

Da’Mazion Vanhouter vs Raphael Akpejiori — ocho rounds, peso pesado.

Jai Opetaia vs Noel Mikaelian — 12 rounds por los campeonatos de peso crucero de Zuffa Boxing y The Ring.

Ryan García vs Conor Benn — 12 rounds por el campeonato mundial welter del CMB.

El segundo combate de campeonato estará protagonizado por Opetaia y Mikaelian antes de la pelea estelar. Opetaia llegará invicto con récord de 30-0 y 23 nocauts, mientras Mikaelian registra 28 victorias y tres derrotas.

¿A qué hora suben al ring Ryan García vs Conor Benn en Las Vegas?

La cartelera principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 20:00 horas del Este y las 17:00 horas del Pacífico en Estados Unidos. Ese horario corresponde al inicio de la programación principal y no al momento exacto en el que García y Benn caminarán hacia el cuadrilátero.

El ring walk de Ryan García y Conor Benn está estimado alrededor de las 21:00 horas del centro de México, es decir, cerca de las 20:00 horas de Las Vegas y 23:00 horas del Este de Estados Unidos. Al tratarse de boxeo, esa referencia puede adelantarse o retrasarse dependiendo de la extensión de los tres combates anteriores de la cartelera principal.

Por ello, para quienes solamente busquen observar la pelea por el campeonato del CMB, la recomendación es conectarse antes de las 21:00 horas, mientras que quienes quieran seguir la cartelera principal completa deberán hacerlo desde las 18:00 horas.

Ryan García vs Conor Benn ¿Quién transmite en vivo la pelea de box y cómo verla en México?

Paramount+ tiene confirmada la transmisión de Ryan García vs Conor Benn en México. La plataforma anunció que toda la función estará disponible para sus suscriptores a nivel mundial, con excepción de Reino Unido e Irlanda, territorios donde los derechos corresponden a DAZN.

Esto significa que en territorio mexicano no será necesario contratar un pago por evento adicional en Paramount+, pues la cartelera estará incluida dentro de la suscripción al servicio. La cobertura comprenderá tanto las preliminares como la cartelera principal encabezada por García y Benn.

Los horarios para México quedan de la siguiente manera:

Preliminares: 15:00 horas.

15:00 horas. Cartelera principal: 18:00 horas.

18:00 horas. Ryan García vs Conor Benn: aproximadamente 21:00 horas.

aproximadamente 21:00 horas. Transmisión en México: Paramount+.

La pelea formará parte de la programación de Zuffa Boxing y será uno de los primeros eventos de esta dimensión transmitidos globalmente por Paramount+ dentro de su acuerdo con la promotora.

¿Cuál es la bolsa millonaria y cuánto dinero ganan Ryan García y Conor Benn?

De momento nose ha dado a conocer la cifra oficial publicada sobre las bolsas garantizadas que recibirán Ryan García y Conor Benn por esta pelea. Ni Zuffa Boxing, Golden Boy, The Ring, el CMB ni la Comisión Atlética de Nevada han hecho público un reparto económico que permita establecer cuánto cobrará cada boxeador.

Por esta razón, no puede darse como confirmada ninguna cifra que circule como supuesto salario de García o Benn para el combate del 12 de septiembre. En el boxeo, además de la bolsa garantizada, los contratos pueden contemplar bonos, derechos comerciales, patrocinios y otros ingresos que modifican el pago final de los protagonistas.

Como referencia del nivel económico que han alcanzado ambos, sitios especializados que recopilan bolsas de boxeo han situado el pago de Ryan García ante Mario Barrios en aproximadamente 20 millones de dólares y el de Conor Benn ante Regis Prograis en unos 15 millones de dólares. Sin embargo, esas cantidades corresponden a sus peleas anteriores y no deben confundirse con las ganancias que recibirán por enfrentarse entre sí en Las Vegas.

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