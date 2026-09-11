Elías Montiel llega a Guadalajara para comenzar su etapa con Atlas

La Academia adquirió el 80 por ciento de los derechos de Montiel, quien ya habló con La Fiel tras aterrizar en territorio tapatío

Atlas concreta el fichaje de Elías Montiel. PressPort

Elías Montiel ya se encuentra en Guadalajara para comenzar su nueva etapa con Atlas. El mediocampista de 20 años arribó este jueves a la Perla Tapatía después de que el conjunto rojinegro concretara su incorporación procedente del Pachuca.

El futbolista deberá completar los últimos trámites de su llegada antes de integrarse al plantel dirigido por Hernán Crespo y conocer a sus nuevos compañeros. Atlas apostó por Montiel con una operación que también contempla una perspectiva a futuro. La institución adquirió el 80 por ciento de los derechos del mediocampista y acordó un contrato por cuatro años, por lo que el jugador se convierte en una de las piezas sobre las que el club pretende construir su proyecto deportivo.

A su llegada, Montiel tuvo sus primeras palabras como futbolista rojinegro y se dirigió directamente a la afición del Atlas, conocida como La Fiel. “Para toda la afición rojinegra, toda la Fiel, que sepan que vengo a aportar todo mi talento, todo mi esfuerzo y que confíen en nosotros”, expresó el mediocampista.

Elías Montiel llega para incorporarse al proyecto de Hernán Crespo

El nuevo jugador del Atlas tendrá ahora que adaptarse al funcionamiento que busca implementar Hernán Crespo. El equipo tapatío atraviesa un buen comienzo en el Apertura 2026 y pretende mantener esa línea durante las siguientes jornadas.

La llegada de Montiel representa una incorporación pensada tanto para las necesidades actuales como para el futuro del club. Con 20 años, el mediocampista llega después de desarrollar buena parte de su carrera en Pachuca y de recibir oportunidades en distintos escenarios del fútbol mexicano.

Kevin Zenón, el siguiente refuerzo que espera Atlas

El mercado de fichajes todavía no termina para los rojinegros. Después de la llegada de Montiel, Kevin Zenón es otro de los jugadores que se espera que arribe a Guadalajara para completar su incorporación al equipo.

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Con ambos movimientos, Atlas busca darle forma a una plantilla que tendrá como objetivo mantenerse en la parte alta de la clasificación durante el Apertura 2026.

Mientras Montiel ya se encuentra en territorio tapatío, el siguiente paso será completar sus trámites e incorporarse a los entrenamientos. El mediocampista comenzará así una nueva etapa en su carrera, ahora con la camiseta del Atlas y bajo las órdenes de Hernán Crespo.

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