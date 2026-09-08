Andy Ruiz descarta el retiro tras perder ante Damian Knyba y promete volver más fuerte al boxeo

El excampeón mundial de los pesos pesados reconoció el resultado adverso y confirmó que continuará con su carrera

Andy Ruiz asegura que se mantendrá entrenando | Matchroom Boxing

Andy Ruiz Jr no tiene contemplado poner fin a su carrera profesional. El boxeador mexicano-estadounidense reapareció en el cuadrilátero después de más de dos años de ausencia, pero su regreso terminó con una derrota ante el polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

El resultado generó cuestionamientos entre los aficionados, algunos de los cuales incluso comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que el excampeón unificado de los pesos pesados decidiera colgar los guantes. Ruiz, sin embargo, dejó clara su postura y aseguró que continuará con su trayectoria dentro del boxeo profesional.

A través de sus redes sociales, el púgil reconoció que la pelea ante Knyba no salió como esperaba y ofreció una disculpa a quienes lo acompañaron durante su regreso. Lejos de anunciar su despedida, Ruiz aseguró que volverá al trabajo para preparar un nuevo capítulo de su carrera.

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Andy Ruiz reconoce el resultado y promete regresar al ring

Después de la derrota por decisión unánime, Ruiz publicó un mensaje dirigido a sus seguidores. El boxeador asumió la responsabilidad por su actuación y reconoció que la noche en Newark no fue la que esperaba después de permanecer más de dos años alejado de la competencia.

“Les pido perdón a todos mis fans y seguidores; no fue mi noche, pero nunca me rendiré y seguiré luchando hasta el final”, escribió el mexicano-estadounidense en su cuenta de Instagram. Su mensaje funcionó como una respuesta directa a las voces que comenzaron a plantear un posible retiro tras su regreso al ring.

Ruiz también señaló que confía en que todavía tiene objetivos por cumplir dentro del boxeo. El excampeón afirmó que regresará más fuerte y que continuará trabajando después del tropiezo sufrido ante el peleador polaco.

El combate ante Knyba representó el regreso de Ruiz después de más de dos años sin actividad competitiva. La derrota frenó sus aspiraciones inmediatas dentro de la división de los pesos pesados, pero no modificó su intención de continuar en el deporte.

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El futuro de Andy Ruiz después de la derrota

Con el resultado en Newark, el registro profesional de Andy Ruiz quedó en 35 victorias, tres derrotas y un empate, con 22 triunfos por la vía del nocaut. Su última etapa sobre el ring había sido irregular desde que conquistó los títulos mundiales de peso pesado en junio de 2019 frente a Anthony Joshua.

Ahora, el mexicano-estadounidense deberá comenzar nuevamente el camino para buscar oportunidades dentro de la categoría. Su equipo tendrá que evaluar sus condiciones físicas y definir cuál será el siguiente paso antes de establecer una fecha y un rival para su próxima pelea. A través de una historia en su cuenta de Instagram también se dio el tiempo para darles las gracias a sus seguidores y aseguró que no se raja para el futuro.

La derrota ante Knyba significó un golpe para el regreso que Ruiz esperaba después de su prolongada pausa, pero el propio boxeador dejó claro que no piensa detenerse. Andy Ruiz quiere seguir en el boxeo y ya piensa en volver al ring, pese al resultado adverso que marcó su reaparición.

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