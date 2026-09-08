El próximo rival de Lester Martínez: Mauricio Sulaimán revela los planes del CMB

Martínez mantiene su condición de invicto desde su debut profesional en 2019.

Lester Martinez, emblema de Guatemala | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

El futuro inmediato de Lester Martínez comienza a definirse después de su victoria sobre Luka Plantic en Los Ángeles. El boxeador guatemalteco se impuso en el décimo asalto y mantiene su objetivo de llegar al título absoluto del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Una semana después de ese combate, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó cuál podría ser el siguiente movimiento para el nacido en Petén. El escenario apunta a que Martínez tendrá que disputar otra pelea antes de tener una oportunidad frente al ganador de Christian Mbilli y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Martínez mantiene su condición de invicto desde su debut profesional en 2019. Su registro llegó a 21 victorias, 17 de ellas conseguidas por nocaut, mientras espera una definición sobre el camino que deberá recorrer para acercarse al cinturón de la categoría supermediana.

Una nueva pelea aparece en el camino de Lester Martínez

“Hubo cambios importantes en lo que se dictaminó en la convención anterior a lo que está sucediendo en este momento. Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea porque Canelo y Mbilli es hasta octubre y después viene el cierre del año. Entonces es muy probable que Lester vuelva a subir al ring”, expresó Sulaimán sobre el panorama.

Una fecha importante para conocer el futuro del guatemalteco será la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. El encuentro se desarrollará en Acapulco entre el 8 y el 13 de noviembre y allí se analizará la situación de la división y la posición de Martínez.

Sulaimán explicó que para entonces habrá más elementos para tomar una decisión sobre el peso supermediano. “En la convención se determinará la situación en el peso supermediano. En noviembre ya habrá peleado Canelo, ya se tendrá un panorama más claro de qué sucederá en esa división”, agregó.

El presidente del CMB también dedicó palabras al recorrido que viene realizando Martínez. “Lester es un boxeador muy fuerte, se dio a conocer en aquella cartelera en Las Vegas cuando Canelo peleó con Crawford, tuvo una pelea con Mbilli que lo dio a conocer al mundo. Estoy orgulloso de Lester Martínez. Es un ídolo, el primer campeón en la historia de Guatemala”, indicó Mauricio Sulaimán.

Mientras espera las resoluciones del organismo, Martínez podría volver al ring antes de finalizar 2026. Esa presentación serviría como un nuevo paso dentro de una carrera profesional que comenzó frente al nicaragüense Ricardo Mayorga en 2019 y que ahora tiene como objetivo avanzar hacia una oportunidad por el campeonato mundial.

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