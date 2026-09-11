Oficial: James Rodríguez vuelve a Colombia y firma por Atlético Nacional

El ’10’ colombiano regresa al FPC después de su paso por Envigado, donde se convirtió en una de las grandes joyas hace casi 19 años.

James Rodríguez firma con Atlético Nacional | Foto: Claro Sports

Después de casi 19 años, James Rodríguez vuelve al fútbol colombiano. El histórico ’10’ de la selección cafetera recala en Atlético Nacional como el estelar refuerzo para el remate del año. Justo en el cierre del mercado de agentes libres, sobre la mañana del pasado jueves, estalló un bombazo que relacionó al creativo con el elenco ‘Verdolaga’.

Con altas expectativas, Nacional incorpora en sus filas al cucuteño con la importancia de su hoja de vida. Muchos lo catalogan, quizás, como el fichaje más importante del FPC en tiempos recientes. A pesar de que su presente no es bueno, especialmente por no conseguir un nuevo equipo de peso tras la Copa del Mundo en Norteamérica, James no le dio más largas a la eventualidad de jugar cerca a su casa.

No fue un buen Mundial para él. Aunque fue inicialista y contó con la entera confianza de Néstor Lorenzo, al volante le pesó desde lo físico y no pudo participar en goles para aportar en la última copa. Entre el silencio total y una pequeña posibilidad de que llegara al fútbol italiano, en su segunda división, declinó esa posibilidad y se decantó por una propuesta de Nacional.

De este modo, tras avanzar rápidamente en la documentación y los chequeos médicos, James fue anunciado en las redes sociales del club como su nuevo ’10’ del equipo. Por lo pronto, firma un contrato de poca duración y su continuidad dependerá de los objetivos del club. La meta es volver a la Copa Libertadores como el campeón de Colombia, además de llegar con cierto estatus importante para romper la sequía cafetera en dicho torneo.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/mg4QhRCanL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

La exigencia de Atlético Nacional con James Rodríguez

James llega al equipo con más presión en el radar local. La escuadra dirigida por Lucas González va encarrilada, con un plantel que va entendiendo su idea de juego y la intención de ser protagonista. Actual subcampeón, no le queda de otra más que dar la vuelta olímpica finalizando año para cumplir con las aspiraciones.

Un lindo dolor de cabeza para González será el de la ubicación de sus creativos. Aparte del ’10’, cuenta con Edwin Cardona en sus filas, así como Juan Manuel Rengifo y Elías Cabrera. Hay cierto sobrecupo en la segunda línea, donde seguramente James será la primera opción. Está claro que no será suplente en un equipo de importante nómina para el plano local.

Sin duda, es un fichaje más que significativo en cuestiones mediáticas. Refuerza las aspiraciones del club, además de darle un liderazgo importante a toda la plantilla y convertirse en un imán de taquilla para los hinchas del fútbol colombiano.

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