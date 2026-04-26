El equipo de Canelo Álvarez desecha la opción de pelear con David Benavidez: “Esa pelea está muerta”

Saúl ´Canelo’ Álvarez peleará este próximo 12 de septiembre en la cartelera de México vs El Mundo, sin embargo no será frente a David Benavidez

Canelo Álvarez, junto a su entrenador Eddy Reynoso | Reuters

Todo parece indicar que la fantasy fight entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs David Benavidez jamás verá la luz, pese a la presión mediática y de los fanáticos que miran este enfrentamiento como uno de los más buscados durante los últimos años. Para Eddy Reynoso, entrenador del excampeón indiscutido de las 168 libras, el combate “está muerto”, principalmente porque ambos se encuentran actualmente en categorías distintas, un factor que complica cualquier negociación; incluso, considera más probable que el ‘Monstruo Mexicano’ termine en el ring ante Oleksandr Usyk, campeón mundial de peso pesado.

“Esa pelea contra Benavidez está muerta. Hubo un momento en que esa pelea pudo haberse hecho en las 168, y no ocurrió, así que está muerta. Benavidez ahora pelea en el peso crucero. Hay más posibilidades de que Benavidez pelee contra Oleksandr Usyk que de que pelee contra Canelo”, declaró el entrenador mexicano durante una charla con The Ring Magazine.

El regreso de Canelo Álvarez ya tiene fecha marcada: será el próximo 12 de septiembre en la cartelera México vs El Mundo, financiada con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Sin embargo, el nombre del rival sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo al entorno del boxeo. Aunque todo apunta hacia Christian Mbilli, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en los supermedianos, en el equipo del mexicano aún no descartan que Terence Crawford regrese del retiro para una esperada revancha.

“Mbilli sería una pelea realmente grandiosa, si finalmente se concreta. Vimos la gran pelea que Mbilli tuvo con Lester Martínez, y sería un gran desafío para Canelo. Y si Crawford regresa, hagamos la revancha. Como entrenador, puedo ver las modificaciones que necesitamos hacer para la revancha contra Crawford y para que el resultado nos sea favorable”, indicó Eddy Reynoso.

Cabe recordar que el tapatío viene de una derrota significativa ante Crawford en septiembre de 2025 en Las Vegas, donde perdió por decisión unánime su condición de campeón indiscutido. Desde entonces, el boxeador de 36 años no ha vuelto a pelear, en gran parte debido a una lesión que lo marginó de su tradicional presentación en el fin de semana del Cinco de Mayo. Esa cartelera será encabezada ahora por Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavidez, quienes disputarán los cinturones del AMB y OMB en el peso crucero, fecha donde también subirán al ring Jaime Munguía y José Armando ‘Toro’ Reséndiz.

“No me resulta extraño no estar liderando la pelea de Canelo en el fin de semana del Cinco de Mayo. Esta vez es Munguía contra Reséndiz en una pelea totalmente mexicana en una cartelera totalmente mexicana. Va a ser una pelea tremenda y estamos preparados para ganar. Esta pelea será tan buena que se robará el show. Tienen todo lo necesario para eclipsar el evento principal”, sentenció Eddy Reynoso.

Cronología de los rechazos de Canelo Álvarez

Ante la presión constante de los medios por un combate ante el Bandera Roja, Saúl Álvarez rechazó la idea de pelear contra otro mexicano, después fijó una condición económica de entre 150 y 200 millones de dólares, una cifra que elevó de inmediato el umbral de la pelea y redujo cualquier expectativa real. Después cuestionó los méritos deportivos de David Benavidez, al considerar que su trayectoria no justificaba una oportunidad de ese nivel. Más adelante señaló la desventaja física como un factor determinante, al advertir una posible diferencia de hasta 20 libras la noche del combate. Finalmente, rechazó la forma en que su rival solicitó la pelea, al calificarla como una falta de respeto por los comentarios de Benavidez hacia su persona.

Junio 2023 : El equipo de David Benavidez reveló que envió una oferta de 45 millones de dólares para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no recibió respuesta del entorno del mexicano.

: El equipo de David Benavidez reveló que envió una oferta de 45 millones de dólares para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no recibió respuesta del entorno del mexicano. Marzo 2024 : Mike Tyson aseguró que Canelo rechazó una propuesta de 60 millones de dólares para pelear ante el Mexican Monster, una de las ofertas más altas sobre la mesa.

: Mike Tyson aseguró que Canelo rechazó una propuesta de 60 millones de dólares para pelear ante el Mexican Monster, una de las ofertas más altas sobre la mesa. Agosto 2024 : Stephen Espinoza confirmó que Canelo descartó de inmediato a Benavidez como rival para septiembre y eligió a Edgar Berlanga como oponente.

: Stephen Espinoza confirmó que Canelo descartó de inmediato a Benavidez como rival para septiembre y eligió a Edgar Berlanga como oponente. Enero 2025: Benavidez aceptó una bolsa menor para permitir que Canelo alcanzara una ganancia de 70 millones de dólares, pero el equipo del tapatío no respondió y el mexicano enfrentó a Jaime Munguía.

Benavidez aceptó una bolsa menor para permitir que Canelo alcanzara una ganancia de 70 millones de dólares, pero el equipo del tapatío no respondió y el mexicano enfrentó a Jaime Munguía. Abril 2026: Eddy Reynoso confirmó que Benavidez no forma parte de los planes inmediatos, con opciones como Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz para el regreso de Canelo.

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