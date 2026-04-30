Dónde ver la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I: partidos en vivo por la televisión de Claro
En Claro Sports también podrán encontrar toda la información sobre los 8 clasificados a los playoffs de esta primera parte del año.
Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este domingo 3 de mayo, a las 3:30 p.m., cinco de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor I – 2026, encuentros que definirán los dos últimos cupos a los cuartos de final del campeonato.
|CANAL
|FRECUENCIA
|PARTIDO
|FECHA
|HORA
|Canal Sin Límites
|153
|Fortaleza vs Bucaramanga
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Radiola TV
|152 / 1152
|Medellín vs Águilas
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Win+
|522 / 1522
|Alianza vs Millonarios
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Red+
|1001
|Santa Fe vs Inter Bogotá
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Red+
|1007
|Tolima vs Cali
|3 de mayo
|03:30 p.m.
Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:
|CANAL
|FRECUENCIA
|PARTIDO
|FECHA
|HORA
|Win+
|522 / 1522
|Once Caldas vs Nacional
|1 de mayo
|06:00 p.m.
|Win+
|522 / 1522
|Chicó vs Llaneros
|2 de mayo
|02:00 p.m.
|Win+
|522 / 1522
|Jaguares vs Cúcuta
|2 de mayo
|04:00 p.m.
|Win+
|522 / 1522
|América vs Pereira
|3 de mayo
|05:45 p.m.
|Win Sports
|522 / 1522
|Junior vs Pasto
|3 de mayo
|05:00 p.m.