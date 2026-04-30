Dónde ver la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I: partidos en vivo por la televisión de Claro

En Claro Sports también podrán encontrar toda la información sobre los 8 clasificados a los playoffs de esta primera parte del año.

Programación fecha 19 Liga BetPlay | VizzorImage.

Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este domingo 3 de mayo, a las 3:30 p.m., cinco de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor I – 2026, encuentros que definirán los dos últimos cupos a los cuartos de final del campeonato.

CANAL FRECUENCIA PARTIDO FECHA HORA Canal Sin Límites 153 Fortaleza vs Bucaramanga 3 de mayo 03:30 p.m. Canal Radiola TV 152 / 1152 Medellín vs Águilas 3 de mayo 03:30 p.m. Win+ 522 / 1522 Alianza vs Millonarios 3 de mayo 03:30 p.m. Canal Red+ 1001 Santa Fe vs Inter Bogotá 3 de mayo 03:30 p.m. Canal Red+ 1007 Tolima vs Cali 3 de mayo 03:30 p.m.

Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:

CANAL FRECUENCIA PARTIDO FECHA HORA Win+ 522 / 1522 Once Caldas vs Nacional 1 de mayo 06:00 p.m. Win+ 522 / 1522 Chicó vs Llaneros 2 de mayo 02:00 p.m. Win+ 522 / 1522 Jaguares vs Cúcuta 2 de mayo 04:00 p.m. Win+ 522 / 1522 América vs Pereira 3 de mayo 05:45 p.m. Win Sports 522 / 1522 Junior vs Pasto 3 de mayo 05:00 p.m.

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