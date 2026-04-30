Dónde ver la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I: partidos en vivo por la televisión de Claro

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports también podrán encontrar toda la información sobre los 8 clasificados a los playoffs de esta primera parte del año.

Programación jornada 11 FPC.
Programación fecha 19 Liga BetPlay | VizzorImage.

Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este domingo 3 de mayo, a las 3:30 p.m., cinco de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor I – 2026, encuentros que definirán los dos últimos cupos a los cuartos de final del campeonato.

CANALFRECUENCIAPARTIDOFECHAHORA
Canal Sin Límites153Fortaleza vs Bucaramanga3 de mayo03:30 p.m.
Canal Radiola TV152 / 1152Medellín vs Águilas3 de mayo03:30 p.m.
Win+522 / 1522Alianza vs Millonarios3 de mayo03:30 p.m.
Canal Red+1001Santa Fe vs Inter Bogotá3 de mayo03:30 p.m.
Canal Red+1007Tolima vs Cali3 de mayo03:30 p.m.

Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:

CANALFRECUENCIAPARTIDOFECHAHORA
Win+522 / 1522Once Caldas vs Nacional1 de mayo06:00 p.m.
Win+522 / 1522Chicó vs Llaneros2 de mayo02:00 p.m.
Win+522 / 1522Jaguares vs Cúcuta2 de mayo04:00 p.m.
Win+522 / 1522América vs Pereira3 de mayo05:45 p.m.
Win Sports522 / 1522Junior vs Pasto3 de mayo05:00 p.m.

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