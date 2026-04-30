¿Stray Kids en Colombia? Esto es lo que se sabe

Páginas especializadas y redes sociales aseguran que Stray Kids podría visitar Colombia en 2026, generando gran expectativa entre sus fans.

Stray Kids vendría a Colombia | Stray Kids oficial.

Stray Kids es un grupo masculino de K-pop surcoreano formado por JYP Entertainment en 2017 y activo desde 2018, reconocido por su estilo energético que mezcla hip-hop, electrónica y pop, además de que sus propios integrantes participan en la producción de su música; está conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, y cuenta con una gran base de fans llamada STAY a nivel mundial; además, en los últimos días han surgido fuertes rumores sobre una posible visita del grupo a Colombia, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores en el país.

¿Stray Kids viene a Colombia?

Fuertes rumores indican que Stray Kids podría presentarse en 2026 en Bogotá, generando gran expectativa entre sus seguidores. Diversas páginas y cuentas en redes sociales especializadas en entretenimiento han compartido pistas que apuntan a la posible llegada de la banda de K-pop, señalando incluso como escenario el Vive Claro, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

¿Cuándo será el concierto de Stray Kids en Colombia?

En redes sociales aseguran que de haber un concierto de Stray Kids en Colombia, este sería en los meses de agosto, septiembre u octubre. Cabe destacar que el K-Pop ha tomado mucha fuerza en nuestro país y BTS, una de las bandas más importantes del mundo, ya cuenta con dos fechas en Bogotá completamente sold out.

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