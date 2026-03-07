Antigua GFC vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala presenta el enfrentamiento entre Antigua GFC y Cobán Imperial. El partido se disputará el domingo 8 de marzo a las 18:00 en el estadio Pensativo donde ambos equipos llegan con objetivos distintos en la tabla, pero con la necesidad de sumar en una etapa del campeonato que empieza a definir la pelea por los primeros puestos.

Antigua GFC afronta este compromiso con la intención de mantenerse competitivo en el torneo y acercarse a la zona alta de la clasificación. El conjunto colonial ha mostrado capacidad ofensiva en varios partidos y suele mejorar su rendimiento cuando juega en el estadio Pensativo. En la jornada anterior logró una victoria 1-0 frente a Deportivo Achuapa, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Por su parte, Cobán Imperial llega con el objetivo de seguir en la parte alta del campeonato. El equipo cobanero ha sido uno de los más regulares del Clausura y se mantiene entre los primeros lugares de la tabla. En su último encuentro empató 1-1 ante Xelajú MC en un partido disputado, y ahora buscará sumar como visitante para continuar presionando en la lucha por el liderato del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Cobán Imperial de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial está programado para el domingo 8 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Cobán Imperial hoy

Ni Antigua GFC ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Martín García no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Antigua GFC : Estuardo Sicán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Enrique Camargo, Óscar Santis, Dewinder Bradley, Andris Herrera. DT : Mauricio Tapia.

: Estuardo Sicán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Enrique Camargo, Óscar Santis, Dewinder Bradley, Andris Herrera. : Mauricio Tapia. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Yonathan Morán, Selvin Tení, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral, Javier Estrada. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Cobán Imperial:

21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

10 de mayo de 2025 | Antigua GFC 4-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

7 de mayo de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

