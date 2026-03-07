César Ramos y árbitros mexicanos regresan al país tras quedarse varados por la crisis en Medio Oriente

La Comisión de Árbitros de la Liga MX informó que César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya regresaron a México este fin de semana

César Ramos regresa a México tras crisis en Medio Oriente | Imago7

César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín regresaron a México este sábado 7 de marzo tras varios días varados en Medio Oriente. La crisis en la región y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico habían complicado su traslado desde Qatar, lo cual generó preocupación sobre la situación del cuerpo arbitral de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros de la Liga MX informó desde sus redes oficiales que su retorno fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los árbitros arribaron sanos y salvos al país, poniendo fin a la incertidumbre que había marcado su estancia fuera de territorio mexicano.

“Bienvenidos a casa. César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la SRE y al cónsul honorario de Qatar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien”, señala el comunicado de la Comisión de Árbitros.

Días atrás, la Federación Mexicana de Fútbol informó que se mantenía en contacto con César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín, quienes permanecían en un hotel de Doha durante la crisis en Medio Oriente provocada por la tensión entre Irán y Estados Unidos. La situación generó afectaciones en distintos puntos de la región y llevó a la federación local de Qatar a suspender competiciones y torneos de fútbol, así como eventos de otras disciplinas deportivas.

Los tres árbitros fueron invitados a dirigir un partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, en el marco de los acuerdos internacionales que mantiene la Comisión de Árbitros de la Liga MX, sin embargo la situación se complicó por la tensión militar que existe en los alrededores de Qatar.

Claro Sports informó que el cuerpo arbitral mexicano logró salir de territorio qatarí hace unos días tras realizar un recorrido complicado que incluyó un cruce por tierra hacia Arabia Saudita. Tras llegar a Riad, los árbitros continuaron su trayecto por Estambul antes de emprender finalmente su regreso a México.

¡Bienvenidos a Casa! 🇲🇽



César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país.



Gracias a la @SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien. pic.twitter.com/M6kskbVGKl — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 7, 2026

Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, adelantó días atrás que había podido establecer contacto con César Ramos e informó sobre la situación que enfrentaba el árbitro en Medio Oriente. El seguimiento permitió conocer de primera mano las dificultades que atravesaron los colegiados durante su viaje de retorno.

“Afortunadamente ya estarán de regreso, pero fue algo complicado. Tuve oportunidad de platicar con César y vivieron cosas diferentes y difíciles. El escuchar los estruendos de las bombas y todo no fue nada fácil”, relató Roberto García Orozco.

Te puede interesar: