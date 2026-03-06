Omar Arellano, nuevo entrenador del Marquense

¿Podrá salvar a los Leones del descenso en la Liga Nacional de Guatemala?

Omar Arellano es el nuevo entrenador del Marquense | @clubdeportivomarquense

Deportivo Marquense ya tiene nuevo líder para afrontar la parte más decisiva del Torneo Clausura 2026. El club occidental anunció oficialmente la llegada del mexicano Omar Arellano como su nuevo entrenador, quien asumirá el banquillo tras la salida del técnico guatemalteco Leonel Noriega en medio de la lucha por evitar el descenso en la Liga Nacional de Guatemala.

La institución hizo oficial el nombramiento a través de sus redes sociales, donde destacó el inicio de una nueva etapa para el equipo. “Bienvenido profe, Omar Arellano. La llegada del profesor Arellano abre una nueva etapa llena de ilusión, compromiso y trabajo para Club Deportivo Marquense”, comunicó el club. Además, agregaron que su experiencia y liderazgo buscarán impulsar al equipo en un momento clave de la temporada.

Arellano, nacido el 29 de mayo de 1967 en Tampico, Tamaulipas, cuenta con una trayectoria importante dentro del fútbol mexicano. Durante su carrera como jugador se desempeñó como delantero y mediocampista y vistió camisetas históricas de la Liga MX como Guadalajara, Tigres de la UANL, León, Bachilleres y Pachuca.

Marquense y la necesidad de reaccionar de manera urgente

El nuevo estratega llega a Guatemala con una misión clara: salvar la categoría con Marquense. Los “Leones Amarillos del Occidente” atraviesan un momento crítico, ya que actualmente ocupan el último lugar de la tabla acumulada y, de mantenerse así, descenderían a la Primera División del fútbol guatemalteco.

A pesar del panorama complicado, el objetivo de la permanencia todavía está al alcance. Marquense se encuentra a solo tres puntos de la zona de salvación, en una pelea directa con Atlético Mictlán y Guastatoya. Con gran parte de la segunda vuelta por disputarse, cada partido será determinante para definir el futuro del club. Marquense cuenta con 32 puntos en la tabla acumulada, Mictlán tiene 33 y Guastatoya tiene 35; Achuapa quedó con 40 y Comunicaciones ya se alejó al llegar a 42 unidades.

El debut de Arellano en el banquillo podría darse muy pronto. Marquense iniciará la segunda vuelta del Clausura 2026 recibiendo a Deportivo Malacateco, un duelo que podría marcar el inicio de la reacción en la lucha por mantener la categoría. Con nuevo entrenador y la presión al máximo, los leones buscan cambiar su destino en el campeonato.

