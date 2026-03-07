Junior y Santa Fe entran en el mes del ahorro

Los dos equipos campeones de liga el año anterior obtuvieron el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jugadores de Santa Fe y Junior. – Vizzor Image.

De todos los equipos colombianos que clasificaron a competencias internacionales en 2026, los que llegaban con mayor tranquilidad eran Junior y Santa Fe. Haber sido los campeones de la Liga BetPlay Dimayor en el año anterior les dio, además de una estrella bordada en su escudo el beneficio del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Estaba claro que los tres meses y medio antes de empezar a competir en el certamen continental debían ser aprovechados para sumar una buena cantidad de puntos en el campeonato de primera división, con miras a facilitar la tarea de clasificar a los cuartos de final. Pues el tiempo se ha ido agotando y ahora solamente queda un mes para ahorrar unidades que permitan el objetivo en el plano local. Ambos equipos tendrán seis partidos ligueros antes de empezar el reto mayúsculo.

La primera jornada de la instancia de grupos de la Copa Libertadores está programada para jugarse del 7 al 9 de abril. A partir de ese momento, toda la atención de los dos clubes deberá volcarse en el objetivo internacional, así eso implique empezar a resignar sus opciones en la liga colombiana. Habrá que esperar al 19 de marzo para conocer los rivales definidos por el sorteo de Conmebol, pero es un hecho que los viajes extenuantes y la alta exigencia por los partidos seguidos serán un hábito de aquí en más.

Ciertamente, las cuentas previas indican que el umbral de clasificación en la liga rondará los 28 puntos en 19 jornadas de la primera fase. Bajo ese supuesto, está claro que el que mejor ha aprovechado este tiempo para abonar el terreno es Junior, pues, habiendo sumado 16 puntos, ya tendría más de la mitad de la tarea completa como para enfocarse con tranquilidad en la Copa Libertadores.

El caso de Santa Fe se ve un poco más complicado, aunque no muy lejano. Los 10 puntos que ha sumado en nueve salidas han dado cuenta de cierta irregularidad, pero estar a cuatro unidades de la octava plaza deja ver que una leve mejoría en este mes que viene será suficiente para emparejar el rendimiento y encontrar más calma.

Próximos partidos de Junior

10.03.2025 | recibe a Atlético Nacional.

15.03.2025 | recibe a Fortaleza.

19.03.2025 | visita a Independiente Medellín.

23.03.2025 | recibe a Atlético Bucaramanga.

29.03.2025 | visita a Internacional de Bogotá.

03.04.2025 | recibe a Deportivo Cali.

Próximos partidos de Santa Fe

14.03.2025 | recibe a Alianza.

18.03.2025 | visita a Deportivo Cali.

23.03.2025 | recibe a Independiente Medellín.

27.03.2025 | visita a Atlético Bucaramanga.

01.04.2025 | recibe a Llaneros.

04.04.2025 | visita a Deportes Tolima.

