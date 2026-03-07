Rating Colombia del 6 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ cierra la semana punteando

El anal Caracol disfruta del primer lugar con el programa música y caza talento.

Los jurados de ‘A Otro Nivel’ | Foto: Caracol TV

‘A Otro Nivel’ se ha venido consolidando como el programa más visto en Colombia, el Canal Caracol ‘dio en la tecla’ con el programa musical y que busca al mejor talento del país. Así como este hay varios programas que han ganado la batalla en el rating diario. Consulte en Claro Sports el escalafón completo de este viernes 6 de marzo 2026.

Rating en Colombia del 6 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV – 7.85% Noticias Caracol PRM – 6.39% Noticias Caracol MD – 3,82% Espacio Político: Partido Liberal – Canal Caracol – 3,77% La casa de los famosos – Canal Caracol – 3.71% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 3,59% La Rosa de Guadalupe – Canal RCN – 3,50% Las de siempre – Canal RCN – 3,45% Noticias RCN, Colombia elige – 3,44% Espacio político: Partido Alianza Verde – Canal RCN – 3,14%

Agenda futbolera para hoy, sábado 7 de febrero de 2026

12:30 m. | Atlético de Madrid vs Real Sociedad | LaLiga.

02:45 p.m. | Juventus vs Pisa | Serie A.

01:00 p.m. | SC Braga vs Sporting CP | Primeira Liga.

03:00 p.m. | Athletic Club vs Barcelona | LaLiga.

03:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City | Fa Cup.

03:35 p.m. | Estados Unidos vs Colombia | Shelieves Cup.

04:00 p.m. | Águilas Doradas vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) define los niveles de audiencia a través de porcentajes. Recopilando los datos de millones de decodificadores, se toman los datos para dilucidar cuáles son los espacios más vistos. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días:

