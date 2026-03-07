Guatemala arrasa a Islas Caimán y mantiene el liderato del Grupo C

El equipo dirigido por Karla Maya llegó a nueve puntos y sigue en los más alto del Grupo C del clasificatorio.

Guatemala mantiene la ilusión de la clasificación | Fuente: Concacaf

La Selección femenina de Guatemala logró una victoria contundente al derrotar 13-0 a la Selección femenina de Islas Caimán en el clasificatorio W de Concacaf. El partido se disputó en el Truman Bodden Sports Complex y permitió a la Bicolor sumar su tercera victoria consecutiva en el Grupo C del torneo.

El equipo dirigido por Karla Maya tomó el control desde los primeros minutos. Guatemala apostó por un planteamiento ofensivo para buscar una diferencia amplia en el marcador y asegurar tres puntos importantes en la tabla del grupo.

La primera anotación llegó temprano gracias a Aisha Solórzano, quien abrió el marcador y lideró el ataque guatemalteco. La delantera tuvo una actuación destacada durante el encuentro y fue una de las protagonistas de la goleada.

Durante el primer tiempo también marcaron Ana Lucía Martínez y Andrea Álvarez. Guatemala dominó el juego y se fue al descanso con una ventaja amplia tras aprovechar varias oportunidades frente al arco rival.

En la segunda parte el ritmo ofensivo continuó. Hannan Modi ingresó desde el banco y anotó tres goles, mientras que Solórzano y Álvarez volvieron a marcar para cerrar el resultado final de 13-0.

Con esta victoria, Guatemala llegó a nueve puntos y se mantiene como líder del Grupo C del clasificatorio. En este grupo también compiten la Selección femenina de Costa Rica, la Selección femenina de Bermudas, la Selección femenina de Granada y la propia selección de Islas Caimán.

Definición exquisita de Álvarez 😮‍💨 pic.twitter.com/i906ZodBnH — Concacaf W (@ConcacafW) March 7, 2026

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial

El próximo partido de la Bicolor será precisamente ante Costa Rica el 19 de abril de 2026. Ese encuentro será decisivo para definir al líder del grupo y el equipo que avanzará a la siguiente fase del proceso clasificatorio.

El Campeonato Femenino de Concacaf forma parte de la ruta hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. En esta etapa, seis grupos compiten por un lugar en la ronda final, donde solo avanzan los primeros de cada zona.

En la fase definitiva se sumarán las dos selecciones mejor ubicadas de Concacaf en el ranking de la FIFA para completar un torneo de ocho equipos que se disputará en noviembre de 2026.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final clasificarán directamente al Mundial Femenino de 2027, mientras que los equipos que pierdan esos encuentros tendrán otra oportunidad en los play-offs intercontinentales. Con este triunfo, Guatemala fortalece sus aspiraciones de seguir avanzando en el camino hacia la Copa del Mundo.

