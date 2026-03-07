Tadej Pogacar conquista su cuarta Strade Bianche; Isaac del Toro sube al podio

Pogacar gana en Siena su cuarta Strade Bianche y suma su triunfo 109 como profesional; Isaac del Toro es tercero y Paul Seixas sorprende con el segundo lugar

Tadej Pogacar volvió a dominar las carreteras blancas de Toscana. El ciclista esloveno del UAE Team Emirates-XRG conquistó este sábado la Strade Bianche 2026 tras completar los 203 kilómetros con salida y meta en Siena en un tiempo de 4:45:15. La victoria representa su 109º triunfo profesional y el primero de la temporada 2026, además de consolidarlo como el máximo ganador en la historia de la clásica italiana.

Con esta victoria, Pogacar alcanzó cuatro títulos en Strade Bianche y tres consecutivos (2022, 2024, 2025 y 2026). Así, rompió el empate que mantenía con Fabian Cancellara, quien había ganado la prueba en tres ocasiones. El esloveno se mantiene como el 24º ciclista con más victorias en el ciclismo profesional, quedando a solo cuatro triunfos de Robbie McEwen, ubicado en el puesto 23 del ranking histórico.

El podio en Siena reflejó el dominio estratégico del UAE Team Emirates-XRG. El mexicano Isaac del Toro terminó tercero, a 1:09 del ganador, para firmar su mejor resultado en esta carrera después de haber sido 33º en la edición de 2025. El de Ensenada jugó un papel táctico clave dentro del plan del equipo al integrarse en el grupo perseguidor y evitar colaborar plenamente en la persecución mientras su líder consolidaba la ventaja.

Entre ambos se coló el francés Paul Seixas, de apenas 19 años, quien firmó una actuación sobresaliente para el Decathlon-CMA CGM Team. El joven talento cruzó la meta en segunda posición, a un minuto del campeón mundial, después de protagonizar gran parte de la carrera en el grupo perseguidor y resistir en el final para asegurar el mejor resultado de su todavía corta carrera en el WorldTour.

La victoria también amplía el dominio colectivo del UAE Team Emirates-XRG en la temporada. El título de Pogacar representa la victoria número 14 del equipo en 2026, consolidándolo como el conjunto más exitoso del calendario hasta ahora, con una ventaja de cuatro triunfos sobre Red Bull-BORA-hansgrohe, segundo en el conteo con 10.

La fuga de Tadej Pogacar

Imperious, incredible, history-maker 🔥



Making his move with over 79km left to ride, @TamauPogi wins a record-breaking fourth @StradeBianche in style 🫳🏻🎤



This is what he does!



Congratulations, champion! 🏆🥇 #WeAreUAE | #StradeBianche pic.twitter.com/Xp7pKYuMYW — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 7, 2026

La carrera se definió a más de 80 kilómetros de la meta, cuando el pelotón entró en el sector de grava de Monte Sante Marie. Allí, Pogacar lanzó un ataque contundente tras el trabajo previo de sus compañeros, rompiendo el grupo principal y dejando a varios favoritos luchando por reaccionar en los sectores más exigentes del recorrido.

Paul Seixas fue el único capaz de cerrar momentáneamente el hueco tras la aceleración inicial. Durante algunos kilómetros logró enlazar con el esloveno, pero el ritmo impuesto por el campeón del mundo terminó por quebrar la resistencia del joven francés, que volvió a ser absorbido por el grupo perseguidor donde ya se encontraba Isaac del Toro.

A partir de ese momento comenzó una persecución intensa detrás del líder. Del Toro y Seixas emergieron como los más fuertes del grupo, distanciando a corredores como Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Romain Grégoire en los últimos sectores de Sterrato. Mientras tanto, el líder ampliaba nuevamente su ventaja rumbo a Siena.

En el cierre, el duelo por el segundo puesto se resolvió en las últimas rampas antes de la llegada. Seixas terminó descolgando al mexicano tras haber realizado la mayor parte del trabajo en la persecución, mientras Pogacar ascendía la empinada Via Santa Caterina con margen suficiente para celebrar con tranquilidad en la Piazza del Campo, donde confirmó su cuarta victoria en la clásica toscana.

Clasificación Strade Bianche 2026

Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 4:45:15 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +1:00 Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +1:09 Romain Grégoire | Groupama-FDJ | +2:04 Gianni Vermeersch | Red Bull-BORA-hansgrohe | +2:04 Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | +2:07 Tom Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | +2:14 Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | +2:20 Andreas Kron | Uno-X Mobility | +3:46 Wout van Aert | Visma | Lease a Bike | +3:46

