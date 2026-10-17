Aurora vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Aurora vs San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora FC y San Pedro FC se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Cementos Progreso, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. El encuentro enfrentará a dos conjuntos que vienen de conseguir resultados positivos en sus últimas presentaciones.

Aurora llega después de vencer 2-1 a Comunicaciones en condición de visitante. El conjunto aurinegro ocupa la octava posición con 18 puntos, producto de seis victorias y ocho derrotas en 14 partidos. Con 21 goles a favor y 23 en contra, intentará aprovechar su localía para conseguir un segundo triunfo consecutivo y acercarse a los equipos que ocupan los primeros lugares.

Por su parte, San Pedro se encuentra en la cuarta posición con 22 puntos, tras seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El conjunto sampedrano viene de igualar 1-1 frente a Suchitepéquez y buscará regresar al triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Además, acumula 17 goles a favor y 14 en contra durante el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs San Pedro de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y San Pedro será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 11:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs San Pedro hoy

Aurora y San Pedro no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján (C), Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján (C), Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. : Saúl Phillip. San Pedro: Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Renny Folleco, Aarón Navarro, Julio Fajardo, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Sebastián Colón. DT: Edwin Vásquez

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs San Pedro en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y San Pedro:

23 de agosto de 2026 | Malacateco 2-0 San Pedro | Torneo Apertura

Te puede interesar