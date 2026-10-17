Marquense vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense vs Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Suchitepéquez se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Marquesa de la Ensenada por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos en un encuentro que los encuentra en situaciones diferentes dentro de la clasificación. Los Leones intentarán mantenerse entre los primeros puestos, mientras que los Venados necesitan mejorar su campaña.

Marquense llega después de empatar 1-1 frente a Mixco en condición de local. Los Leones ocupan la sexta posición con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cinco derrotas en 14 partidos. El conjunto de San Marcos intentará regresar al triunfo para acercarse a los equipos que encabezan la clasificación y consolidarse en los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Suchitepéquez ocupa la duodécima posición con ocho unidades, tras una victoria, cinco empates y ocho derrotas. Los Venados vienen de igualar 1-1 frente a San Pedro y buscarán conseguir su segundo triunfo del campeonato. El equipo mazateco acumula 15 goles a favor y 30 en contra, por lo que necesita mejorar sus resultados para reducir la distancia con sus rivales directos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Suchitepéquez de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Suchitepéquez será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 19:10 horas de Guatemala en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Suchitepéquez hoy

Marquense y Suchitepéquez no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Domingo Zalazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez, Fernando Escalante, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Marco Rodas, Yordin Hernández, Christian López, Carlos Santos, Denilson Ochaeta, David Chuc, David Grande. DT : Manuel Naya

: Gustavo Gutiérrez, Fernando Escalante, Elías Vásquez, Oscar Linton (C), Marco Rodas, Yordin Hernández, Christian López, Carlos Santos, Denilson Ochaeta, David Chuc, David Grande. : Manuel Naya Suchitepéquez: Julio Secaida, Mafre Icuté (C), Víctor Torres, Hugo Silva, Figo Montaño, Nery Cabrera, Kevyn Aguilar, Armando Zamorano, Marco Rivas, Fabricio González, Alejandro Galindo. DT: Domingo Zalazar

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Marquense y Suchitepéquez:

16 de agosto de 2026 | Suchitepéquez 1-2 Marquense | Torneo Apertura 2026

21 de enero de 2024 | Suchitepéquez 2-0 Marquense | Primera División

8 de noviembre de 2023 | Marquense 2-1 Suchitepéquez | Primera División

13 de septiembre de 2023 | Suchitepéquez 3-1 Marquense | Primera División

19 de marzo de 2023 | Marquense 3-3 Suchitepéquez | Primera División

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