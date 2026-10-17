Posibles alineaciones del Atlético Bucaramanga vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-II
Conoce las alineaciones y horario de Atlético Bucaramanga vs América de Cali para este domingo en la Liga BetPlay.
Un partido interesante de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, esto por el buen presente de ambos elencos. El ‘leopardo’ se ubica en la tercera posición de la tabla de manera parcial, mientras que el ‘Escarlata’ es líder. Sin duda un enfrentamiento que acercará aún más a alguno de los dos a los cuadrangulares.
Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Aldair Gutiérrez, Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, Omar Albornoz; Félix Charrupí, Fabry Castro, Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.
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Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Daniel Rosero, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Palacias y Tomás Ángel. D.T.: David González.
¿Cómo y dónde ver a Atlético Bucaramanga vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el cuadro bumangués y el caleño, correspondiente a la fecha 15 del torneo finalización, se podrá ver desde las 4:00 p.m. de este domingo 19 de octubre a través de la señal de Win Sports +. Otra alternativa es por medio de la aplicación de suscripción del mismo canal, Win Play.
Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga
- 13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas.
- 04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.
- 25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.
- 20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá.
- 17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.
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Últimos cinco partidos de América de Cali
- 11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín.
- 04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali.
- 23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas.
- 20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.
- 14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.