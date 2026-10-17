Águilas Blancas vs Pumas CU, en vivo: transmisión de la Semana 7 de la ONEFA 2026, hoy 17 de octubre

Disfruta en vivo online el partido de fútbol americano entre Águilas Blancas vs Pumas CU a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

¡Llega el Clásico Poli-UNAM a la Semana 7 de la Liga Mayor ONEFA 2026! Águilas Blancas y Pumas CU se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido lleno de rivalidad, pasión y emociones que podrás disfrutar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los auriazules buscan recuperar el liderato y fortalecer sus aspiraciones rumbo a los Playoffs, mientras que el conjunto del IPN intentará dar un golpe de autoridad en uno de los partidos más esperados del fútbol americano colegial en México.

Prepárate para vivir cada jugada, cada anotación y toda la intensidad de este enfrentamiento histórico. Sigue la transmisión de Águilas Blancas vs Pumas CU este sábado a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con la cobertura de Claro Sports en YouTube y nuestra multiplataforma. ¡No te pierdas el Clásico Poli-UNAM y disfruta toda la emoción de la ONEFA 2026 con nosotros!