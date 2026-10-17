Marco Domínguez aclara los motivos de su ausencia en Comunicaciones y explica su lesión

Su ausencia generó diferentes comentarios entre los aficionados, por lo que decidió informar sobre su situación física.

Marco Domínguez rompió el silencio | X: @CremasOficial

El mediocampista de Comunicaciones, Marco Domínguez, publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar los motivos por los que no participó en los últimos dos encuentros del equipo en el Torneo Apertura 2026. El futbolista de 30 años confirmó que atraviesa un proceso de recuperación por una lesión muscular.

Domínguez quedó fuera de las convocatorias para los partidos frente a San Pedro y Aurora FC, correspondientes a la Liga Nacional de Guatemala. Su ausencia generó diferentes comentarios entre los aficionados, por lo que decidió informar sobre su situación física y aclarar las versiones que circularon recientemente.

“Durante el encuentro frente a Suchitepéquez sufrí una molestia muscular en la pantorrilla. Posteriormente, tras realizarme los estudios médicos correspondientes, se diagnosticó un edema miofibrilar en el tercio proximal del músculo sóleo. Esta lesión me impidió entrenar con normalidad y me obligó a iniciar un proceso de recuperación. No estuve en condiciones de participar en los compromisos frente a San Pedro y Aurora FC”, manifestó.

Marco Domínguez reafirma su compromiso con Comunicaciones

El mediocampista también se refirió a su relación con el club y a las especulaciones sobre su ausencia. En su mensaje, dejó en claro que su intención es recuperarse para volver a estar a disposición del entrenador Roberto Montoya.

“Mi compromiso con el fútbol, con mi equipo y con esta camiseta nunca ha estado en duda. A lo largo de mi carrera he enfrentado diferentes situaciones y siempre he priorizado estar dentro de la cancha. Mi prioridad siempre ha sido competir y aportar dentro de la cancha”, expresó.

Durante el Apertura 2026, Domínguez disputó nueve encuentros, acumuló 787 minutos y convirtió un gol. Antes de sufrir la lesión, había tenido participación habitual en el mediocampo del conjunto crema.

“Entiendo que la afición exige entrega, compromiso y resultados. Yo también me exijo eso todos los días. Pero considero importante recordar que detrás de cada futbolista, hay una persona que siente, se esfuerza y también está expuesta a lesiones. Las críticas son parte del fútbol y las respeto”, agregó.

Mientras tanto, Comunicaciones ocupa la undécima posición del campeonato con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Su próximo compromiso será el martes 20 de octubre frente a Deportivo Malacateco, en el Estadio Santa Lucía.

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