Posibles alineaciones del Llaneros vs Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Llaneros e Independiente Santa Fe por la fecha 15.

Llaneros vs Santa Fe, previa | Claro Sports

Continúan las acciones de la jornada dominguera de la fecha 15 del Fútbol Profesional Colombiano. Llaneros hace las veces de local en el Estadio Bello Horizont – Rey Pelé para verse las caras con Independiente Santa Fe. Dos equipos que buscan consolidar su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Brandon Chury, Howell Mena, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Juan Castilla; Kelvin Osorio, Juan José Ramírez, Joel Contreras, Frank Castañeda y Carlos Barreiro. D.T.: José García.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Christian Mafla, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Helibelton Palacios; Daniel Torres, Jhojan Torres; Nahuel Bustos, Jader Obrian, Emerson Rivaldo Rodríguez y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

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¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de Villavicencio a las 6:05 p.m. de este domingo 18 de octubre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión será solamente por el canal de Win Sports TV. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Llaneros

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros | Fecha 14.

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali | Fecha 13.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

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11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Octavos de final Copa BetPlay.

05.10.2026 | DIM 0-1 Santa Fe | Fecha 13.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe | Fecha 3.

25.09.2026 | Unión Magdalena 1-1 Santa Fe | Fase 1B (vuelta) Copa BetPlay.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali | Fecha 12.

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