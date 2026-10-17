Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos al partido entre Águilas Doradas y Deportes Tolima por la fecha 15 del FPC.

Águilas Doradas vs Tolima, previa | Claro Sports

Se abre el telón de la jornada dominguera de la fecha 15 del Fútbol Profesional Colombiano. Águilas Doradas recibe en su casa, eEstadio Atanasio Girardot de Medellín, al Deportes Tolima. Dos equipos que urgen de tres puntos para ratificarse en la lucha por clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena, Iván Rojas; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Matías Arévalo; Juan Ávalo y Antony Vásquez. D.T.: Flavio Robatto.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Juan Mera, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éver Valencia, Sergio Aguayo y Shean Barbosa. D.T.: Luis Fernando Suárez.

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¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 2:00 p.m. de este domingo 18 de octubre. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión será solamente por el canal de Win Sports TV. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

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11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.

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