Municipal vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal vs Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Deportivo Guastatoya se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio El Trébol por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro tendrá importancia en la pelea por los primeros puestos, ya que ambos equipos están separados por apenas un punto. En el último enfrentamiento entre ellos, Guastatoya consiguió una victoria por 1-0 durante la primera vuelta.

Municipal llega después de perder 2-1 frente a Cobán Imperial en condición de visitante. Los Rojos ocupan la tercera posición con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas en 13 partidos. El conjunto escarlata buscará regresar al triunfo para superar a Guastatoya en la clasificación y acercarse al liderato del campeonato.

Por su parte, Guastatoya ocupa el segundo puesto con 26 unidades, tras ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los Pecho Amarillo vienen de igualar 1-1 frente a Antigua GFC y buscarán sumar nuevamente para mantenerse entre los primeros lugares. El equipo oriental acumula 20 goles a favor y 16 en contra durante el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Guastatoya de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Guastatoya será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio El Trébol. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Guastatoya hoy

Municipal y Guastatoya no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Kenderson Navarro, César Calderón (C), Nicolás Samayoa, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez, Jefry Bantes, Elvi Elington. DT : Mario Acevedo

: Kenderson Navarro, César Calderón (C), Nicolás Samayoa, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez, Jefry Bantes, Elvi Elington. : Mario Acevedo Guastatoya: Rubén Escobar, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Andy Contreras, Bryan Lemus, Javier Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon (C), Ángel Tejeda, Víctor Ávalos. DT: Martín García

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Municipal y Guastatoya:

15 de agosto de 2026 | Guastatoya 1-0 Municipal | Torneo Apertura

3 de mato de 2026 | Municipal 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura

30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Torneo Clausura

22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura

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