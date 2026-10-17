¡El mexicano más goleador en Europa! Armando León marca su sexto gol en Croacia

El delantero mexicano volvió a marcar con el NK Osijek y llegó a seis tantos en la liga croata, donde ya es el cuarto máximo goleador

León encabeza la lista de goleadores mexicanos en Europa | @nkosijek

Armando León continúa encendido en Croacia. El delantero mexicano de 26 años marcó su sexto gol de la temporada en la primera división croata durante el empate del NK Osijek ante el HNK Gorica, correspondiente a la décima jornada del campeonato.

El atacante apareció al minuto 68, cuando su equipo se encontraba abajo por la mínima. En una jugada de tiro de esquina, se anticipó a la defensa en el primer poste y conectó de pierna zurda para vencer al guardameta y establecer el empate.

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Con el resultado, Osijek se colocó en la tercera posición de la clasificación, aunque con más partidos disputados que algunos de los equipos que lo rodean. Además, el conjunto croata presume la mejor ofensivas del campeonato, impulsada por el gran inicio de su delantero mexicano.

León ya suma seis anotaciones y ocupa el cuarto lugar entre los máximos goleadores de la liga. Su rendimiento también lo coloca como el mexicano con más goles en Europa en lo que va de la temporada.

Armando León encabeza a los mexicanos con más goles en Europa

Con seis tantos, León supera a Armando González, quien registra cuatro goles en su arranque con Olympiacos. Raúl Jiménez completa el podio con tres anotaciones en su regreso a Wolverhampton en la Championship.

La lista continúa con Carlitos González, del FS La Massana, segunda división de Andorra, con tres; Johan Vásquez, Leonel Prieto y Julio Nava, con dos cada uno; mientras que Mateo Chávez, Arturo Palma, Alan Arreola, Santiago Giménez, César Montes y Gilberto García cuentan con una anotación.

Armando León | NK Osijek | 6 goles

Armando González | Olympiacos | 4 goles

Raúl Jiménez | Wolverhampton | 3 goles

Carlitos González | FS La Massana | 3 goles

Johan Vásquez | Genoa | 2 goles

Leonel Prieto | Ranfers FC | 2 goles

Julio Nava | Tangers FC | 2 goles

Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 1 gol

Arturo Palma | CD Lugo | 1 gol

Alan Arreola | SC Escaldes | 1 gol

Santiago Giménez | FC Porto | 1 gol

César Montes | Lokomotiv Moscú | 1 gol

Gilberto García | Chaves | 1 gol

La afición del Osijek se rinde ante Armando León

León, quien llegó al Osijek procedente del Ranger´s de Andorra después de su paso por Club León, se ha ganado rápidamente el reconocimiento de los seguidores del conjunto croata.

Durante el encuentro ante Gorica, aficionados del Osijek que realizaron el viaje desplegaron una pancarta dedicada al delantero, con una imagen del futbolista y un mensaje de agradecimiento escrito en español. Una muestra del vínculo que León ha construido con la afición gracias a un inicio de temporada que lo tiene convertido en una de las principales figuras del equipo.