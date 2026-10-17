¡Los Pumas CU aplastan a las Águilas Blancas en el 90 aniversario del Clásico Poli-UNAM de la ONEFA!

Los Pumas CU vencieron 6-24 a las Águilas Blancas en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 17 de octubre en la Semana 7 de la ONEFA

Pumas CU impuso condiciones en el emparrillado del Estadio Olímpico Universitario y se llevó el Clásico Poli-UNAM con una victoria de 24-6 sobre Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), este sábado 17 de octubre, en la Semana 7 de la ONEFA. Los auriazules aprovecharon su localía, dominaron los momentos clave del encuentro y frenaron a la ofensiva politécnica durante buena parte del partido, en una edición especial de una de las rivalidades más intensas del fútbol americano estudiantil en México.

El enfrentamiento tuvo un ingrediente especial al conmemorar el 90 aniversario del primer Clásico entre la UNAM y el IPN (17 de octubre de 1936). Con este resultado, la escuadra universitaria llegó a 45 victorias en el historial histórico (por 29 de las Águilas Blancas y 4 empates).

El marcador se abrió en la recta final del primer cuarto, cuando Emiliano Zamora conectó un gol de campo de 30 yardas a falta de un minuto para colocar el 3-0. Pumas CU tomó el control del ovoide y encontró espacios para desgastar a la defensiva rival. Antes de irse al descanso, la ofensiva universitaria tejió una serie impecable tras iniciar desde su propia yarda cinco. Con solo 22 segundos en el reloj y tras detener el tiempo con un spike, Lenny Garza encontró en las diagonales a Jahdiel Ponce para su séptimo pase de anotación de la temporada y mandó el juego al medio tiempo 10-0.

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Águilas Blancas sufrió otro golpe en el tercer cuarto, cuando Pumas CU apostó por jugarsela en cuarta oportunidad y encontró premio con una nueva conexión entre Lenny Garza y Julio César Hernández. El mariscal de campo lanzó su segundo pase de anotación de la tarde y el receptor aprovechó su velocidad para superar la cobertura de Jonathan Falcón. Con el marcador 17-0, los auriazules tomaron el control absoluto del encuentro y dejaron al conjunto politécnico contra las cuerdas.

La ofensiva universitaria no bajó el ritmo y sentenció el Clásico en el último cuarto. Con 9:33 en el reloj , Alonso Báez acercó a Pumas CU a la zona roja y Hussein Santillán completó el avance con una anotación terrestre, su octava de la temporada, para colocar el 24-0. Los locales castigaron las desatenciones defensivas de su rival y aprovecharon sus oportunidades en zona de anotación, mientras la defensiva auriazul limitó las opciones de respuesta del equipo visitante.

Las Águilas Blancas evitaron la blanqueada a falta de 2:41 para el final, cuando Axel Aguilar encontró la zona de anotación y descontó para el IPN. La jugada estuvo marcada por la polémica, ya que los universitarios reclamaron una posible infracción. Sin embargo, el conjunto politécnico falló el intento de conversión de dos puntos y no logró recuperar la patada corta posterior. El touchdown solo maquilló el resultado de un partido en el que Pumas CU dominó el marcador y los momentos decisivos.

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El triunfo también prolongó la buena racha de los auriazules en el Clásico, después de las victorias por 35-10 en 2024 y 13-7 en 2025, tras una serie de tres derrotas consecutivas entre 2022 y 2023. El equipo de César Belmonte llegó a esta jornada como la cuarta mejor ofensiva de la temporada, con un promedio de 31.66 puntos por partido, mientras que Águilas Blancas, bajo el mando de Raúl Mateos, ocupaba el puesto 17 con 24.2 unidades por encuentro. Pumas CU respaldó esos números sobre el emparrillado, sumó una victoria de peso en la recta final de la campaña regular y reafirmó su dominio ante uno de sus máximos rivales.