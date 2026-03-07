Aurora vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala tendrá un duelo entre Aurora FC y CSD Xelajú MC. El partido se disputará el domingo 8 de marzo a las 11:00 en el estadio Guillermo Slowing. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en una fase del campeonato que empieza a definir posiciones en la tabla y marcar el ritmo de la segunda mitad del torneo.

Aurora afronta el encuentro con la intención de hacerse fuerte como local y mantenerse en la zona media del Clausura. En su último partido disputado empató 1-1 frente a Deportivo Mixco, resultado que le permitió seguir sumando en el campeonato. Además, el equipo militar tiene pendiente el compromiso ante CD Mictlán, que fue suspendido por las fuertes lluvias que afectaron el estado del campo minutos antes del inicio. Ese encuentro se reprogramó para el miércoles 11 de marzo, por lo que tendrán un calendario exigente en los próximos días.

Por su parte, Xelajú MC llega con el objetivo de mantenerse cerca de los primeros puestos del campeonato. El equipo quetzalteco ha sido competitivo durante el torneo y busca seguir sumando para no perder terreno en la tabla. En la jornada anterior empató 1-1 frente a Cobán Imperial en un partido cerrado, y ahora intentará reencontrarse con el gol en su visita a la capital para continuar en la pelea por las posiciones altas del Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Aurora vs Xelajú MC de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Xelajú MC está programado para el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Xelajú MC hoy

Aurora no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Xelajú MC no tendrá a Raúl Calderón tras su expulsión ante Cobán Imperial. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona, Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, José Luis Vivas, Víctor Urias, Diego Ruiz, Alex Díaz. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona, Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, José Luis Vivas, Víctor Urias, Diego Ruiz, Alex Díaz. : Saúl Phillip. Xelajú MC: Nery Lobos, Javier González, Manuel Romero, Orlin Quiñónez, José Javier Longo, Maynor de León, Elmer Cardoza, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Antonio López, Derrikson Quirós. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Xelajú MC:

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2026 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

