Aigner, Aarsjoe y Forster conquistan el oro en las tres categorías del descenso paralímpico

Las tres campeonas conquistaron el oro en las tres categorías del descenso paralímpico, en una jornada que reunió experiencia, dinastías y nuevas medallas

Las tres campeonas paralímpicas del descenso femenil | Reuters

El descenso femenil del para esquí alpino en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 reunió a algunas de las mayores especialistas de velocidad del circuito internacional. En una jornada marcada por trayectorias consolidadas y nuevos hitos paralímpicos, Veronika Aigner (Austria), Ebba Årsjö (Suecia) y Anna-Lena Forster (Alemania) conquistaron las tres medallas de oro en las categorías visual, de pie y sentado respectivamente.

Las tres campeonas llegaron a la cita italiana con credenciales sólidas: Aigner dominó el circuito de velocidad en la Copa del Mundo, Årsjö ya había demostrado su capacidad para ganar en el mayor escenario desde Beijing 2022, y Forster era desde hace más de una década una referencia absoluta del esquí alpino paralímpico. Milano Cortina confirmó esas trayectorias con tres actuaciones que definieron el panorama del downhill femenil.

Esquí con discapacidad visual: Veronika Aigner amplía la dinastía austriaca

Veronika Aigner, la nueva reina de la velocidad | Reuters

La austríaca Veronika Aigner, guiada por Lilly Sammer, conquistó el oro paralímpico en el descenso de la categoría visual y amplió la histórica dinastía familiar que ya había brillado en Beijing 2022. Con la victoria de Veronika y el oro de su hermano Johannes en esta misma edición, la familia Aigner elevó su cosecha paralímpica a once medallas.

La esquiadora llegó a Milano Cortina como una de las figuras dominantes del circuito. Durante la temporada previa ganó tres carreras en la Copa del Mundo, además de asegurar el globo de cristal de la disciplina y el de Super-G, consolidando su transición hacia las pruebas de velocidad. En la pista paralímpica logró su tercer oro en Juegos, pero el primero en una prueba de velocidad, después de haber ganado dos títulos en Beijing 2022 en disciplinas técnicas.

La medalla de plata fue para la local Chiara Mazzel, guiada por Nicola Cotti Cottini, quien finalmente consiguió su primera medalla paralímpica tras varios años de protagonismo internacional y cinco podios en campeonatos mundiales.

El podio lo completóAlexandra Rexova de Eslovaquia junto a su guía Sophia Polak, una de las especialistas más constantes del circuito de velocidad. Rexova ya había sido campeona paralímpica en Super-G en Beijing 2022 y sumó ahora el bronce, ampliando un palmarés que también incluye un podio mundial en esta disciplina.

Esquí de pie: Ebba Aarsjoe confirma su dominio en el mayor escenario

Tercer oro paralímpico para Ebba Aarsjoe | Reuters

La sueca Ebba Aarsjoe volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del para esquí alpino actual. En Milano Cortina 2026 conquistó el oro en descenso, mejorando el bronce que había logrado en Beijing 2022 en esta misma prueba.

Aarsjoe se había convertido en una estrella paralímpica precisamente en la capital china, donde ganó dos medallas de oro para Suecia, las únicas de su país en esos Juegos, y posteriormente recibió el Premio Victoria, una prestigiosa beca otorgada por la familia real sueca.

Su trayectoria también está respaldada por un dominio notable en campeonatos mundiales, donde acumula ocho títulos, incluidos cuatro en 2023, dos en 2025 y dos en 2021. Durante la temporada previa a Milano Cortina también había demostrado su competitividad en velocidad con triunfos en Tignes.

La plata fue para la francesa Aurélie Richard, quien con apenas 20 años consiguió su primera medalla paralímpica. Richard llegó como líder del ranking general de la temporada y ganadora del globo de cristal, además de ser considerada la heredera natural del legado de Marie Bochet, la gran figura francesa que se retiró en 2024 con ocho oros paralímpicos.

El bronce fue para Varvara Voronchikhina, quien reforzó su palmarés con su primera medalla paralímpica. La esquiadora había destacado desde joven con seis podios en el Campeonato Mundial de Lillehammer 2021 y una notable colección de resultados internacionales antes de cumplir los 20 años.

Esquí sentado: Anna-Lena Forster conquista el oro que faltaba

Alemania, España y China en el podio del descenso femenil | Reuters

En la categoría sentado, la alemana Anna-Lena Forster escribió otro capítulo en una de las carreras más exitosas del esquí alpino paralímpico. Con su triunfo en Milano Cortina se convirtió en cinco veces campeona paralímpica y alcanzó diez medallas en Juegos, confirmando su estatus como referencia absoluta de la disciplina desde Sochi 2014.

El triunfo tuvo un significado especial porque se trató de su primer oro paralímpico en descenso. Hasta ahora, su mejor resultado en esta prueba había sido la plata en Beijing 2022. En la pista italiana logró finalmente completar la colección, imponiéndose con una ventaja mínima de 0.05 segundos sobre Audrey Pascual Seco.

La española, con 21 años de edad, protagonizó uno de los resultados más relevantes para su país. Pascual había quedado a apenas 20 puntos del globo de cristal general en la temporada previa y se consolidó como una de las revelaciones del circuito. Su plata en Milano Cortina permitió además romper una larga sequía de España en el medallero invernal paralímpico. Desde 1988 España había ganado almenos una presea en cada edición de los Juegos. Sin embargo, en 2022, se fueron en blanco por primera vez desde su debut en 1984.

El bronce fue para Sitong Liu de China, quien confirmó la creciente competitividad del equipo chino en la disciplina. Liu ya había mostrado su nivel en el circuito con un podio en Santa Caterina y ahora reforzó el medallero de su país, que alcanzó seis preseas totales en la justa invernal.

Te puede interesar