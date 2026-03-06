La feroz crítica de ‘Chucho’ López a la Liga

El mediocampista criticó los campos de juego.

‘Chucho’ López celebra su gol contra Real España. (Xelajú Facebook)

Al término de la emotiva igualdad entre Cobán Imperial y Xelajú, por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, Antonio de Jesús López habló con la prensa y durante el análisis del juego, hizo referencia a una problemática que viene siendo moneda corriente últimamente en el fútbol local y que tiene que ver el estado de los campos de juego del país.

“Con canchas tan feas y tan malas no se puede dar un buen espectáculo y tampoco se puede dar un ritmo de juego”, explicó López, a la hora de justificar el mal juego de su equipo en el Verapaz, donde el estado del césped se veía visiblemente largo. De igual forma, quienes siguen el fútbol local reconocen que el césped del estadio de los ‘príncipes azules’ suele ser largo y poco parejo.

🫡"No se puede dar un mejor espectáculo para la gente que se lo merece porque con canchas tan feas y malas no se puede dar un buen espectáculo"



Las declaraciones de Antonio "Chucho" Lopez después del partido ayer ante Cobán Imperial.

Dale Xela 🇱🇺 pic.twitter.com/ocazxUiBxT — Fanáticos del Club Xelajú MC (@FanClubXelajuMC) March 6, 2026

En esa misma línea, el talentoso mediocampista agregó: “El entorno me gusta, la cancha ojalá se pudiera arreglar. En Guatemala no hay ninguna buena cancha, ojalá la Federación pudiera meterle ojo a eso, y así ayudar a los equipos a que puedan tener una mejor cancha y dar un mejor juego”.

No es la primera vez que un jugador hacer referencia al estado del campo de algunos estadios. Seguramente, el que más críticas ha conseguido en el último tiempo fue el estadio Santo Domingo de Guzmán, hogar del Deportivo Mixco, que en este caso puntual a diferencia del Verapaz, tiene una alfombra sintética que naturalmente hace del juego algo diferente.

En cuanto a lo que fue el partido entre los ‘cobaneros’ y los ‘superchivos’, la cosa terminó en igualdad 1-1 con la particularidad de que los locales estuvieron arriba en el marcador, y hasta con un hombre más por la expulsión de Raúl Calderón al minuto 48 de partido.

Te puede interesar