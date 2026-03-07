Fuerte sanción para Eduardo Méndez por actuación contra árbitros en el Santa Fe vs Nacional

El Presidente de la Institución bogotana evitó que sus jugadores se vieran implicados para evitar sanciones.

Atlético Nacional venció 1-2 a Independiente Santa Fe el pasado miércoles 25 de febrero en el Estadio El Campín. Dicho compromiso dio de qué hablar después de algunas decisiones arbitrales del central Diego Ulloa y el VAR dirigido en este compromiso por Fernando Acuña; especialmente por el gol anulado a Omar Frasica, por supuesta falta previa de Hugo Rodallega, que le daba el 2-2 en el marcador al cuadro local.

En dicho compromiso se vio a todo el ambiente de Independiente Santa Fe alterado por las determinaciones que implicaron con el resultado negativo, a tal punto que Federico Mociulsky, asistente técnico de Pablo Repetto, explotó contra Ulloa, el colegiado le mostró la tarjeta roja y el Comité Disciplinario de la Dimayor le dio 3 fechas de sanción al argentino.

Además, al presidente Eduardo Méndez también se le vio bastante enojado en el banco contra el cuarto árbitro por el gol anulado a Frasica. Inclusive, horas después el dirigente ‘Cardenal’ aseguró a varios medios de comunicación que les había dicho “petardos” a los árbitros y que esta derrota representaba pérdidas económicas y deportivas para el club capitalino.

¡43 millones de pesos!

Pues bien, días después de todo lo sucedido, a tal punto que Méndez propuso a Diego Ulloa para que dirigiera la final de la Copa del Mundo del 2026, el Comité Disciplinario se manifestó sobre lo sucedido en este encuentro válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay e impuso una fuerte sanción para el presidente.

“Sancionar al señor Luis Eduardo Méndez Bustos, en su calidad de presidente del Club Independiente Santa Fe S.A. (“Santa Fe”) con multa de veinticinco (25) SMMLV equivalentes a cuarenta y tres millones setecientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos ($43.772.625), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 5ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Atlético Nacional S.A”, informó la entidad deportiva.

