Antigua GFC vs Suchitepéquez en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Suchitepéquez por la novena jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Antigua GFC vs Suchitepéquez, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Suchitepéquez por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El estadio Pensativo será el escenario del encuentro, con los Panzas Verdes buscando mantenerse entre los primeros puestos y los Venados intentando sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación.

Antigua GFC llega después de conseguir una victoria por 2-0 frente a Malacateco como visitante en su última presentación. El conjunto colonial regresa ahora al Pensativo, donde ha conseguido buenos resultados durante el Apertura 2026, entre ellos los triunfos ante Marquense, Comunicaciones y Aurora. Los locales buscarán aprovechar nuevamente su condición de local para continuar peleando en la parte alta.

Suchitepéquez afrontará la jornada después de empatar 1-1 contra Guastatoya en el estadio Carlos Salazar Hijo. Los Venados necesitan mejorar su producción fuera de casa para comenzar a recuperar terreno en el campeonato. La visita intentará sumar en Antigua Guatemala y conseguir un resultado que le permita acercarse a los puestos de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Suchitepéquez hoy lunes 14 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Suchitepéquez será el lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Antigua GFC vs Suchitepéquez para la jornada 9, al momento

Ni Antigua GFC ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Manuel Castañeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Luis Morán, Michael Zamora, Jorge Gonzalez, Alexander Robinson, Juan Carbonell, José Rosales, Suhander Zúñiga, Óscar Castellanos, José Espinoza, William Fajardo, Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán, Michael Zamora, Jorge Gonzalez, Alexander Robinson, Juan Carbonell, José Rosales, Suhander Zúñiga, Óscar Castellanos, José Espinoza, William Fajardo, Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. Suchitepéquez: Julio Secaida, Wilson Díaz, Mafre Icuté, Jorge Matul, César Madrid, Denis Herrera, Marco Rivas, Armando Zamorano, José Corena, Andrés Lezcano, Fabricio González. DT: Manuel Castañeda.

Antecedentes del Antigua GFC vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Antigua GFC y Suchitepéquez en los últimos años:

19 de abril de 2018 | Antigua GFC 2-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura

18 de febrero de 2018 | Suchitepéquez1-3 Antigua GFC | Torneo Clausura

8 de octubre de 2017 | Antigua GFC 5-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

5 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

29 de marzo de 2017 | Antigua GFC 2-1 Suchitepéquez | Torneo Clausura

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