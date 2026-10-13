Giacone rompe el silencio y revela por qué abandonó Pérez Zeledón tras un solo partido: ya tiene nuevo equipo

El entrenador había regresado a Pérez Zeledón con la intención de permanecer hasta diciembre.

Giacone dirigirá en El Salvador | @SaprissaOficial

José Giacone puso fin a su segunda etapa como entrenador de Pérez Zeledón después de dirigir apenas un partido. El técnico argentino nacionalizado costarricense decidió aceptar una propuesta del Inter Tecla de El Salvador, donde iniciará un nuevo ciclo profesional. Su salida se confirmó el lunes, dos días después del empate 1-1 frente a Inter San Carlos.

El entrenador había regresado a Pérez Zeledón con la intención de permanecer hasta diciembre. Sin embargo, durante las negociaciones informó a la dirigencia que existían otras posibilidades laborales y acordó una cláusula de rescisión para facilitar una eventual salida.

“En ese momento se me acercó Pérez. Yo hablé con ellos respecto a que sí había posibilidades en otros lados y que mi idea era estar hasta diciembre en Pérez, y después valorar opciones o continuar”, explicó Giacone en declaraciones a ESPN.

¿Por qué José Giacone decidió abandonar Pérez Zeledón?

La propuesta del Inter Tecla aceleró la salida del entrenador, quien había conquistado el Apertura 2017 con Pérez Zeledón. El club costarricense confirmó que tanto José como su hermano Diego Giacone dejaron sus respectivos cargos después de ejecutarse la cláusula contractual.

“Se dio todo: el club interesado, la cláusula que recibió Pérez Zeledón y mi salida, que fue en muy buenos términos”, aseguró el entrenador sobre las condiciones de su desvinculación.

Giacone asumirá en Inter Tecla en reemplazo de Luis Antonio Marín. El conjunto salvadoreño ocupa la quinta posición con 23 puntos y acumula seis encuentros consecutivos sin victorias. Su llegada representa una apuesta de la institución por mejorar los resultados durante la competición.

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En su nuevo destino volverá a trabajar con Marcel Hernández, delantero cubano con quien conquistó un campeonato durante su etapa en Herediano. También encontrará a Yoserth Hernández, otro futbolista con experiencia en el campeonato costarricense.

El entrenador destacó el proyecto deportivo presentado por el propietario José Ortiz y las condiciones de trabajo ofrecidas. Su salida cierra una etapa de apenas 90 minutos en Pérez Zeledón, mientras que Inter Tecla espera recuperar terreno en el fútbol salvadoreño.

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