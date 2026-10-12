La lucha por el liderato se ajusta en Guatemala: tres equipos igualados y nueve fechas por jugar

La diferencia de goles determina las posiciones de los principales candidatos.

Municipal, Guastatoya y Antigua GFC luchan por la cima

La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala terminó con tres equipos igualados en el liderato. Municipal, Antigua GFC y Guastatoya acumulan 25 puntos, aunque sus resultados durante el fin de semana modificaron el orden de la clasificación. La diferencia de goles determina las posiciones de los principales candidatos.

Municipal se mantiene en el primer puesto con una diferencia de gol de +11, después de empatar 1-1 frente a Deportivo Marquense en el Estadio El Trébol. El conjunto dirigido por Acevedo comenzó ganando con una anotación de Jefry Bantes, pero Carlos Santos estableció la igualdad durante el complemento. Los Rojos registran siete victorias, cuatro empates y una derrota en 12 presentaciones, por lo que todavía tienen un partido menos que sus perseguidores.

Antigua GFC alcanzó las 25 unidades gracias a su victoria por 2-1 sobre Cobán Imperial en el Estadio Pensativo. Kevin López abrió el marcador, Michael Moreira consiguió el empate para los visitantes y Agustín Maziero convirtió el penal que aseguró los tres puntos. El conjunto colonial suma ocho triunfos, un empate y cuatro derrotas, con una diferencia de gol de +5 que le permite ocupar la segunda posición.

Guastatoya, por su parte, perdió la ventaja que tenía sobre sus competidores después de caer 2-0 frente a Malacateco. El equipo dirigido por el cuerpo técnico del conjunto pecho amarillo permanece con 25 puntos, producto de ovcho victorias, un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, su diferencia de gol de +4 lo ubica tercero, por detrás de Municipal y Antigua GFC.

San Pedro aparece cuarto con 21 puntos, seguido por Marquense con 20, Mixco con 19 y Xelajú MC con 18. Aurora FC y Malacateco suman 15 unidades, Comunicaciones tiene 14 y Cobán Imperial registra 13. Suchitepéquez cierra la clasificación con siete puntos, cuando todavía restan nueve jornadas para completar la fase regular.

¿Cómo está la tabla de goleadores del Apertura 2026?

La disputa por el máximo goleador también presenta un triple empate. Héctor Morales, de Aurora FC, y Kevin López y Agustín Maziero, de Antigua GFC, encabezan la clasificación con seis anotaciones. Los tres futbolistas marcaron durante la jornada 13 y mantienen una diferencia mínima sobre sus perseguidores.

Morales convirtió un doblete frente a Xelajú MC y alcanzó cinco partidos consecutivos anotando. Por su parte, López y Maziero fueron protagonistas de la victoria de Antigua ante Cobán Imperial, con un gol cada uno. Sus aportes también resultaron importantes para que el conjunto colonial continuara en la pelea por el liderato.

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Steven Cárdenas y Yair Jaén, de Xelajú MC; Yonathan Pozuelos, de Mixco; y Víctor Ávalos, de Guastatoya, aparecen detrás con cinco goles cada uno. Nicolás Martínez, que había convertido 15 tantos en el campeonato anterior, acumula tres en el actual torneo. La lucha por el reconocimiento individual continuará durante las nueve fechas restantes.

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