Se confirma la baja de precios de las entradas para Guatemala vs Canadá, por la Concacaf Nations League: ¿cuándo se venden?

El presidente de la FFG ya dio información al respecto.

Guatemala buscará la clasificación | @fedefut_oficial

El próximo 13 de noviembre, Guatemala recibirá a Canadá en el estadio El Trébol, por el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Los chapines volverán a enfrentarse a los canadienses en una instancia de eliminación directa, como ocurrió en la Copa Oro 2025, y esperan contar con un estadio lleno para afrontar el primer encuentro de la serie.

En la previa de este compromiso, el presidente de la FFG, Gerardo Paiz, confirmó que los precios de las entradas bajarán alrededor de un 40% en todas sus categorías. La medida responde a uno de los asuntos que más críticas generó entre los aficionados durante las últimas semanas y busca favorecer una mayor asistencia para un partido en el que Guatemala intentará aprovechar su localía.

La polémica comenzó antes del inicio de la Nations League, cuando la federación dio a conocer el valor de los boletos para los encuentros en casa. Los precios provocaron el malestar de numerosos seguidores, que los consideraron demasiado elevados. Entre los cuestionamientos también apareció la comparación con otras selecciones de Centroamérica, al señalar que asistir a los partidos de Guatemala resultaba más caro que en el resto de la región.

Ese descontento tuvo repercusiones en las tribunas, ya que muchos aficionados decidieron no asistir. Después de la goleada sobre El Salvador, en el primer partido de local del torneo, Luis Fernando Tena lamentó que el estadio no estuviera repleto. A pesar del buen resultado deportivo, la convocatoria dejó pendiente el objetivo de reunir un mayor respaldo del público, un aspecto que cobra especial relevancia de cara a la eliminatoria contra Canadá.

Con la reducción anunciada, la federación busca facilitar la presencia de los seguidores y generar un ambiente favorable para el seleccionado. Guatemala tendrá en El Trébol la oportunidad de dar el primer paso en la serie, y el acompañamiento desde las tribunas aparece como un factor importante para un equipo que pretende volver a superar a los canadienses. El antecedente de la Copa Oro alimenta la expectativa por un cruce que promete despertar un fuerte interés entre los aficionados.

Paiz también confirmó que las entradas saldrán a la venta el próximo 30 de octubre, dos semanas antes del encuentro. Esa fecha marcará el inicio de la comercialización de las localidades para uno de los compromisos más esperados del seleccionado. Entre la importancia del rival, la instancia del torneo y la baja en los precios, se espera una alta demanda de boletos para acompañar a Guatemala en el partido de ida.

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