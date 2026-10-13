El sentido regreso de José Pinto a Comunicaciones, luego del drama familiar que vivió

El defensor espera volver a jugar dentro de las próximas semanas.

Pinto lidera a los Cremas | Fuente IG: jose_pint0_

El pasado 7 de junio, por un partido amistoso de Guatemala ante Ecuador, fue la última vez que José Pinto pisó un campo de juego en forma oficial. A partir de ese día, su vida tomaría un giro inesperado y doloroso ya que horas más tarde se produciría el nacimiento prematuro de uno de sus hijos, situación que le obligó a dejar la actividad por obvias razones.

El caso fue que, por primera vez desde que tuvo el tema familiar, Pinto habló con la prensa para compartir y ponerle voz al momento que vivió en el último tiempo y para de alguna manera revelar que su situación no está resuelta del todo pero que viene evolucionando al nivel de que ya puede ir reincorporándose nuevamente a su club para volver a jugar.

En diálogo con la prensa, el jugador dijo: “Primero que nada muy agradecido con Comunicaciones, con el dueño y toda la dirigencia. Con mis compañeros, atravesamos un problema familiar con mi esposa por mi bebé que tuvo que nacer de emergencia en Estados Unidos, muy prematuro, pasó por algunas complicaciones y aún está en el hospital pero gracias a Dios ya un poco todo va mejor”.

Seguido de ello, el capitán solicitó a la prensa que no le hicieran preguntas relacionadas a lo que vivió con su familia, pidiendo respeto y que solo se le consulte en tal caso por la situación deportiva: “Ya estoy un poco mejor, por eso también puedo volver y poner un poco la cabeza en el fútbol,vamos a ponernos bien físicamente inicialmente, que me hace falta y estar para competir”.

En esa misma línea, añadió: “Siempre estuve en contacto con los compañeros, muy pendientes de mí y yo de ellos, vienen partidos importantes para afrontar y estoy metido para trabajar pensando en lo que viene. No me encuentro mal físicamente pero tampoco estoy en la mejor forma y es por eso que debo trabajar para además no caer en lesiones ante la exigencia”.

“El plan de retorno fue en conjunto, del club nunca me obligaron a volver o a tomar una decisión. Estuve cuatro meses en Estados Unidos y nunca me complicaron con ello, así que la realidad es que tengo mucho agradecimiento a la dirigencia por el respaldo”.

Respecto del cuando considera que estará para volver a los campos, si todo se cumple y el cuerpo responde como se espera, podría llegar a estar a la órden recién para dentro de tres semanas, momento en el que Comunicaciones estará peleando la clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura, y, por otro lado, la Selección se estará preparando para el juego con Canadá por la Nations League.

Cabe destacar que el seleccionado de Guatemala estará jugando en noviembre próximo contra Canadá, por los cuartos de final de la Concacaf Natins League. Pinto venía siendo no solo titular sino que era el capitán del equipo, por lo que en caso de estar en condiciones físicas no sería raro que Tena lo vuelva a convocar.

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