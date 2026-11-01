Guastatoya vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue el minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Cobán Imperial por la jornada 18 del Torneo Apertura de Guatemala.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guastatoya vs. Cobán Imperial! Ambos equipos se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio David Cordón Hichos, donde buscarán sumar puntos en la recta final de la fase regular. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 6 de septiembre, Guastatoya consiguió una victoria por 1-0 como visitante.
Guastatoya llega a este compromiso en la cuarta posición con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Martín García viene de igualar sin goles frente a Marquense y buscará aprovechar su condición de local para regresar al triunfo y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación.
Cobán Imperial afronta esta jornada en el noveno lugar con 22 unidades, después de registrar seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. Los dirigidos por Ramiro Cepeda llegan tras vencer 2-1 a Suchitepéquez y necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la fase final del Apertura 2026.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Cobán Imperial hoy domingo 1 de noviembre de 2026?
El encuentro entre Guastatoya y Cobán Imperial será el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.
Alineaciones del Guastatoya vs Cobán Imperial para la jornada 18, al momento
Guastatoya no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Cobán Imperial sufrió la expulsión de Uri Amaral en la jornada anterior. Se estima que Martín García y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.
- Guastatoya: Rubén Escobar, Emanuel Yori, Andy Contreras, José Almanza, Wilson Pineda, Marlon Sequén, Yordi Aguilar, Samuel Garrido, Ariel Lon, Brayan Morales, Ángel Tejeda. DT: Martín García
- Cobán Imperial: Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Steven Paredes, Juan Winter, Lester Ical, Janderson Pereira. DT: Ramiro Cepeda
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Antecedentes del Guastatoya vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala
Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Guastatoya y Cobán Imperial:
- 6 de septiembre de 2026 | Cobán Imperial 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura
- 12 de abril de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura
- 21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura
- 4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura
- 27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura