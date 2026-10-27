Checo Pérez entra al club de los 300 Grandes Premios: ¿Quiénes son los pilotos con más carreras en la F1?

El mexicano alcanzará la cifra de 300 carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se sumará a una lista encabezada por Fernando Alonso y Lewis Hamilton

Checo Pérez hace historia: entra al exclusivo club de los 300 en F1. | Claro Sports

Sergio ‘Checo’ Pérez está a una carrera de alcanzar los 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. El piloto mexicano llegará a esta marca el próximo domingo 1 de noviembre, durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con este registro, el integrante de Cadillac se convertirá en el séptimo piloto de la historia en alcanzar las 300 carreras arrancadas en la categoría.

El tapatío acumula 299 participaciones antes de la carrera en México, después de una trayectoria que comenzó en 2011 con Sauber y que también incluye etapas con McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. Su regreso a la parrilla en 2026, ahora con Cadillac, le permitirá alcanzar una cifra que solamente seis pilotos han conseguido desde la creación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950.

“Es algo súper especial, una locura, será un fin de semana muy especial para mí, una locura (llegar a las 300 carreras)”, mencionó Checo Pérez para Claro Sports, a cinco días de que se lleve a cabo el Gran Premio de México 2026.

¿Quiénes son los pilotos con más Grandes Premios disputados en la Fórmula 1?

Fernando Alonso encabeza la clasificación de pilotos con más carreras arrancadas en la historia de la Fórmula 1, seguido por Lewis Hamilton. Ambos continúan en activo durante la temporada 2026, por lo que sus registros todavía pueden aumentar.

El listado también incluye a Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Michael Schumacher y Jenson Button, quienes superaron las 300 salidas durante sus respectivas trayectorias. Checo Pérez alcanzará esa cifra en México y superará a Sebastian Vettel, quien terminó su carrera en 2022 con 299 Grandes Premios arrancados.

La siguiente tabla considera las salidas efectivas a carrera, no las inscripciones a un fin de semana de competencia.

Posición Piloto Carreras arrancadas 1 Fernando Alonso 443 2 Lewis Hamilton 398 3 Kimi Räikkönen 349 4 Rubens Barrichello 322 5 Michael Schumacher 306 5 Jenson Button 306 7 Sergio ‘Checo’ Pérez 299 (300 en México) 7 Sebastian Vettel 299

Cifras al 27 de octubre de 2026. La posición de Checo como séptimo en alcanzar las 300 salidas está condicionada a su participación en el GP de México

¿Cuándo cumplirá Checo Pérez 300 Grandes Premios en la F1?

Sergio Pérez alcanzará las 300 carreras el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando tome la salida del Gran Premio de la Ciudad de México, programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia se disputará sobre 71 vueltas al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304 kilómetros de longitud.

La carrera también marcará el regreso del mexicano a su país como piloto de Cadillac, escudería que debutó en la Fórmula 1 durante la temporada 2026. Pérez estuvo fuera de la parrilla en 2025, después de concluir su etapa con Red Bull al término de 2024.

¿Cuántas victorias, podios y poles tiene Checo Pérez en la Fórmula 1?

Desde su debut en el Gran Premio de Australia de 2011, Checo Pérez suma seis victorias, 39 podios y tres pole positions, registros que lo colocan como el piloto mexicano con más triunfos y podios en la historia de la categoría.

Su primera victoria llegó en el Gran Premio de Sakhir 2020, al volante de Racing Point. Las cinco restantes las consiguió con Red Bull, equipo con el que alcanzó el subcampeonato mundial de pilotos en 2023. Ahora, con Cadillac, Pérez tendrá la oportunidad de alcanzar las 300 carreras frente a la afición mexicana, después de 15 años desde su debut en el campeonato.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La trayectoria de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 comenzó el 27 de marzo de 2011, cuando debutó con Sauber en el Gran Premio de Australia. Aunque terminó entre los diez primeros lugares, fue descalificado por una irregularidad técnica en su monoplaza. Un año después consiguió su primer podio en Malasia, donde terminó segundo detrás de Fernando Alonso. En esa misma temporada volvió a ocupar el segundo puesto en el Gran Premio de Italia, en Monza.

Su desempeño con Sauber le abrió las puertas de McLaren en 2013, aunque su paso por la escudería británica duró una temporada. Para 2014 llegó a Force India, equipo con el que regresó al podio en el Gran Premio de Bahréin. En 2018, Pérez participó en el proceso legal que permitió buscar una solución a la crisis financiera de la escudería, que posteriormente pasó a llamarse Racing Point.

Uno de los grandes capítulos de su carrera llegó en el Gran Premio de Sakhir 2020, donde consiguió su primera victoria en Fórmula 1 después de caer al último lugar durante la primera vuelta. El resultado terminó con una espera de 50 años sin triunfos mexicanos en la categoría, desde la última victoria de Pedro Rodríguez en 1970, y fue determinante para que Red Bull lo contratara para la temporada 2021.

Con la escudería austriaca, Checo consiguió su segunda victoria en Azerbaiyán 2021 y protagonizó una de las defensas más recordadas de su trayectoria en Abu Dabi, donde contuvo a Lewis Hamilton y ayudó a Max Verstappen en la carrera por el campeonato mundial. En 2022 sumó su primera pole position en Arabia Saudita y ganó el Gran Premio de Mónaco, uno de los triunfos de mayor relevancia de su trayectoria.

En 2023, Pérez alcanzó el subcampeonato mundial de pilotos, el mejor resultado para un mexicano en la historia de la Fórmula 1. Después de su salida de Red Bull al finalizar 2024 y de permanecer fuera de la parrilla durante 2025, regresó en 2026 con Cadillac. Ahora, el tapatío se prepara para alcanzar las 300 carreras en el Gran Premio de la Ciudad de México, frente a la afición que lo ha acompañado desde su debut.