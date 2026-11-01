Saprissa vs Alajuelense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Alajuelense por la jornada 14 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Saprissa vs Alajuelense, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Alajuelense! Ambos equipos se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El Clásico Nacional se disputa en el Estadio Ricardo Saprissa, con dos equipos separados por apenas dos puntos en la clasificación y que buscarán una victoria para acercarse al liderato del campeonato.

Saprissa llega a este compromiso después de conseguir su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, tras superar a Firpo de El Salvador. El conjunto dirigido por Hernán Medford afronta el clásico con varias ausencias por lesión, entre ellas Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair. Además, Pablo Arboine y Sebastián Padilla presentan dudas sobre su disponibilidad para el encuentro.

Alajuelense afronta el partido después de eliminar a Motagua y clasificarse a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los dirigidos por Óscar Ramírez buscarán conseguir una victoria como visitantes para mejorar su posición en la tabla. Los rojinegros tienen dudas sobre la participación de Celso Borges y Rónald Matarrita, mientras que Roan Wilson vuelve a estar disponible después de cumplir dos partidos de suspensión.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Alajuelense hoy domingo 1 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Alajuelense será el domingo 1 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Alajuelense para la jornada 14, al momento

Ni Saprissa ni Alajuelense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Joseph Mora, Alberth Barahona, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Joseph Mora, Alberth Barahona, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. : Hernán Medford Alajuelense: Washington Ortega, Giancarlo González (C), Juan Añor, Alexis Gamboa, Roan Wilson, Ronaldo Cisneros, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, John Ruiz, Kenyel Mitchell. DT: Machillo Ramírez

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense sufre pero supera a Motagua para clasificar a la gran final de la Centroamericana 2026

Antecedentes del Saprissa vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Alajuelense:

5 de septiembre de 2026 | Alajuelense 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

19 de abril de 2026 | Alajuelense 1-1 Saprissa | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Torneo Apertura

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