Resultados de loterías de Cundinamarca, Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 24 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 24 de marzo.
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La actividad del azar no se detiene. Este martes, 24 de marzo, después de un enriquecedor puente festivo, se efectuaron los sorteos de las principales loterías del país. Tampoco hay que dejar de lado los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber al respecto.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4795
- Premio mayor: $6.000 millones de pesos.
- Número: 2746
- Serie: 183
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3146
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 4237
- Serie: 120
- Enviado a: Bogotá.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4162
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 8595
- Serie: 238
Lotería del Huila
- Sorteo: 4748
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 4170
- Serie: 090
Resultados de chances el 24 de marzo
- Antioqueñita Día: 7159
- Antioqueñita Tarde: 3584
- Cafeterito Tarde: 2092
- Cafeterito Noche: 0869
- Caribeña Día: 8398
- Caribeña Noche: 6501
- Cash Three Día: 675
- Cash Three Noche: 295
- Chontico Día: 1251
- Chontico Noche: 6280
- Culona Día: 2643
- Culona Noche: 6280
- Dorado Mañana: 8749
- Dorado Tarde: 0392
- Fantástica Día: 0501
- Fantástica Noche: 8499
- Motilón Tarde: 4238
- Motilón Noche: 9883
- Paisita Día: 0138
- Paisita Noche: 8540 – Tigre.
- Pijao de Oro: 6025
- Play Four Día: 9521
- Play Four Noche: 0615
- Samán Día: 0887
- Sinuano Día: 5131
- Sinuano Noche: 5131
- Súper Astro Sol: 9505 – Aries.
- Súper Astro Luna: 9094 – Géminis.