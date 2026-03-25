Resultados de loterías de Cundinamarca, Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 24 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 24 de marzo.

Lotería De Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad del azar no se detiene. Este martes, 24 de marzo, después de un enriquecedor puente festivo, se efectuaron los sorteos de las principales loterías del país. Tampoco hay que dejar de lado los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber al respecto.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4795

4795 Premio mayor: $6.000 millones de pesos.

$6.000 millones de pesos. Número: 2746

2746 Serie: 183

Lotería de Cundinamarca el 24 de marzo

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3146

3146 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número : 4237

: 4237 Serie: 120

120 Enviado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 24 de marzo

Lotería del Tolima

Sorteo: 4162

4162 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 8595

8595 Serie: 238

Lotería del Tolima el 24 de marzo

Lotería del Huila

Sorteo: 4748

4748 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 4170

4170 Serie: 090

Lotería del Huila el 24 de marzo

Resultados de chances el 24 de marzo

Antioqueñita Día: 7159

7159 Antioqueñita Tarde: 3584

3584 Cafeterito Tarde: 2092

2092 Cafeterito Noche: 0869

0869 Caribeña Día: 8398

8398 Caribeña Noche: 6501

6501 Cash Three Día: 675

675 Cash Three Noche: 295

295 Chontico Día: 1251

1251 Chontico Noche: 6280

6280 Culona Día: 2643

2643 Culona Noche: 6280

6280 Dorado Mañana: 8749

8749 Dorado Tarde: 0392

0392 Fantástica Día: 0501

0501 Fantástica Noche: 8499

8499 Motilón Tarde: 4238

4238 Motilón Noche: 9883

9883 Paisita Día: 0138

0138 Paisita Noche: 8540 – Tigre.

8540 – Tigre. Pijao de Oro: 6025

6025 Play Four Día: 9521

9521 Play Four Noche: 0615

0615 Samán Día: 0887

0887 Sinuano Día: 5131

5131 Sinuano Noche: 5131

5131 Súper Astro Sol: 9505 – Aries.

9505 – Aries. Súper Astro Luna: 9094 – Géminis.

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